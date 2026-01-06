ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων – Η προθεσμία για τις διορθώσεις στο Ε9

Τη δυνατότητα να απαλλαγούν ή να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν, έχουν έως τις 31 Ιανουαρίου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα, έως τότε θα μπορούν να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονται στο έντυπο Ε9.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν διαπιστώσει κενά και παραλείψεις στα στοιχεία που αναγράφονται στο Ε9. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν περί τα τέλη Φεβρουαρίου με την πρώτη από τις 12 μηνιαίες δόσεις να πληρώνεται στο τέλος Μαρτίου.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη

Οι βοηθητικοί χώροι

Αυτοί συνήθως αναγράφονται ως κύριοι από τους φορολογούμενους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Εφορία να μην υπολογίζει την έκπτωση 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο χώρο κύριας χρήσης.

Τα υπόγεια

Τα υπόγεια επιφανειών ακινήτων συνήθως δηλώνονται ως χώροι κύριας χρήσης.

Τα τετραγωνικά μέτρα

Τα περισσότερα από αυτά συνήθως αναγράφονται για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

Ο αριθμός ορόφου

Συνήθως υπάρχει κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου. Αυτό σημαίνει πως στις περιπτώσεις αυτές για τον προσδιορισμό του φόρου “μετράει” ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

Kτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα

Δεν συμπληρώνονται συνήθως οι κωδικοί για τα κτίσματα αυτά από τους υπόχρεους και αυτό έχειτην απώλεια της έκπτωσης 60% στο ποσό του φόρου.

Η αποθήκη επαγγελματικής στέγης

Δεν συνηθίζεται να αναγράφεται ως γεωργικό κτίσμα η στέγη αυτή σε αγροτεμάχιο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό να θεωρείται κατοικία και το ποσό του φόρου πενταπλασιάζεται.

Δήλωση του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας

Σε αυτήν περίπτωση η δήλωση αυτή οδηγεί σε υψηλότερο φόρο διότι η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση.

Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

Εάν αυτό δεν αναγράφεται από τον υπόχρεο ή αναγράφεται λανθασμένα τότε αυτό επιφέρει άδικες χρεώσεις.

Το ποσοστό συνιδιοκτησίας

Εάν αυτό δεν αναγραφεί από τον φορολογούμενο ,τότε υπολογίζεται κυριότητα 100% με υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου.

Το πατάρι

Δηλώνεται το πατάρι που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φόρο

Απαλλαγή: 3 ή περισσότερα τέκνα

3 ή περισσότερα τέκνα Άτομα με αναπηρίας άνω του 80%

Εισόδημα: 12.000 ευρώ

+1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Ακίνητα έως 150 τ.μ.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

Οικογενειακό εισόδημα: 9.000 ευρώ

+1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Ακίνητα έως 150 τ.μ.

Αξία περιουσία έως 200.000 ευρώ

Οικισμοί έως 1.500 κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως 20%