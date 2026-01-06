Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

  • Σήμερα, 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Φώτιος, Φώτης, Φωτεινή, Φανή, Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Ιορδάνης, Ντάνης, Ιορδάνα, Ουρανία, Ράνια και Περιστέρα, μεταξύ άλλων.
  • Τα Αγία Θεοφάνια αποτελούν μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας, θεσπισμένη τον 2ο αιώνα μ.Χ., που αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού.
  • Κατά τη βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε ως περιστέρι και ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό να λέει: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τρίτη 6 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *, Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα *, Ιορδάνης, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα, Ουρανία, Ράνια *, Περιστέρα, Θεοπούλα, Θεόπη.

Άγια Θεοφάνια

Τα Άγια Θεοφάνια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).

Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.

05:53 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

