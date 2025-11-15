Ελαιόλαδο: Τα σενάρια για την τιμή στο ράφι – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή

Πιο προσιτό για τον καταναλωτή αναμένεται να είναι το ελαιόλαδο το προσεχές χρονικό διάστημα στα ράφια των σούπερ μαρκετ και των μίνι μάρκετ, με την αγορά να εκτιμά πως θα υπάρχει φυσιολογική παραγωγή και ως εκ τούτου, συγκράτηση τιμών, που να αναμένεται να κινηθούν στα τρέχοντα επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ουσιαστικά δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια σημαντική μεταβολή στην τιμή του ελαιόλαδου, λόγω του ότι υπάρχει κάποια σχετική επάρκεια στην αγορά και γενικά αναμένεται να είναι μια χρονιά όπου θα εξελιχθούν όλα ομαλά.

Για το θέμα αυτό μιλά εκτενώς ο πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιόλαδου Μανώλης Γιαννούλης στο enikonomia.gr. «Την επόμενη περίοδο η τιμή του ελαιόλαδου μπορεί να έχει μια μείωση ή αύξηση στο ράφι από 0,20 ευρώ μέχρι και 0,50 ευρώ, ωστόσο θα έχει σημάδια σταθερότητας.

Πάντως επάρκεια ελαιόλαδου υπάρχει από πλευράς παραγωγής, όχι όμως υπέρ -επάρκεια .Άρα η αγορά έχει προϊόν για να πωλήσει .Δεν θα υπάρξει υπέρ προσφορά ελαιόλαδου, διότι η παραγωγή δεν είναι τεράστια αλλά δεν θα υπάρξει και έλλειψη» σημειώνει.

Από την πλευρά του ο Γενικός διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς εκτιμά στο enikonomia.gr πως «δεν θα υπάρξει άνοδο στην τιμή του τυποποιημένου ελαιόλαδου για την επόμενη σεζόν και πως θα παραμείνει στα υφιστάμενα επίπεδα».

Oι τιμές

Την ίδια ώρα ο κ. Γιαννούλης παραθέτει τις τιμές για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Αναλυτικά:

1) Στο εξαιρετικό παρθένο και το ελαιόλαδο

Σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές παραγωγού διαμορφώνονται στα 4,5 ευρώ με 5 ευρώ το κιλό από 5,60 ευρώ με 6 ευρώ το κιλό που ήταν πέρυσι.

διαμορφώνονται Σήμερα στο ράφι οι μέσες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 7 ευρώ με 8,50 ευρώ το λίτρο πανελλαδικώς από 9 ευρώ με 10 ευρώ που ήταν το 2024.

2)Στο πυρηνέλαιο

Η μέση πανελλαδική τιμή του στη βιομηχανία είναι περίπου στα 2,30 ευρώ το κιλό.

Στο ράφι η μέση τιμή είναι μεταξύ 4 και 4,5 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο.

Και διευκρινίζει πως «οι τιμές αυτές στα σούπερ μάρκετ είναι από ελαιόλαδο της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου. Η φετινή ελαιοκομική περίοδο ξεκίνησε πριν από 5 με 10 ημέρες και δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι τιμές στο ελαιόλαδο για να φτάσουν στο ράφι .Το φετινό ελαιόλαδο θα το δούμε από τον Δεκέμβριο στα ράφια».

Οι παράγοντες

Μεταξύ άλλων ο Γενικός διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας εξηγεί το πώς η παραγωγή ελαιόλαδου της Ισπανίας καθορίζει την τιμή του προϊόντος.

«Η παραγωγή του ελαιόλαδου της Ισπανίας φαίνεται πως είναι καλή και αναμένεται να κινηθεί στα περυσινά επίπεδα, ενδεχομένως και σε καλύτερα. Για αυτόν τον λόγο η Ισπανία είναι στο σημείο αναφοράς για το ελαιόλαδο. Δηλαδή παράγει το 60% του παγκόσμιου ελαιόλαδου ποσότητας. Άρα, όταν η σεζόν για την παραγωγή ελαιόλαδου στην Ισπανία: