e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τη Δευτέρα

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον «χάρτη» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την ερχόμενη εβδομάδα, από 19 έως 23 Ιανουαρίου. Συνολικά, 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 21 Ιανουαρίου θα δοθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για παροχές (μητρότητας, κηδείας, ασθένειας), ενώ 300.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επίσης, 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 19 Ιανουαρίου έως 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τους δύο οργανισμούς.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21.000.000ευρώ σε 35.000δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000ευρώ σε 1.500μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

