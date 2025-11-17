e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πρώτη ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Τον χάρτη με τις πληρωμές της εβδομάδας ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 68.303.000 ευρώ σε 77.451 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

  • Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Από σήμερα, 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Πυρετός: Πρέπει πάντα να τον ρίχνουμε; Τι λένε ειδικοί για τη σωστή αντιμετώπισή του

Πολυτεχνείο: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Αναλυτικά τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό

Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες- Τι προβλέπει το «ιταλικό μοντέλο» για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
07:34 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες- Τι προβλέπει το «ιταλικό μοντέλο» για να μειωθεί το κόστος

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο για τη μείωση του ενεργειακού κ...
06:31 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 550.000 οι αιτήσεις – Οι παγίδες και τα λάθη που στοιχίζουν την ενίσχυση

Κατακόρυφα έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα myΘέ...
22:06 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Παπασταύρου για ενεργειακή συμφωνία με Ουκρανία: «Τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ»

Για σημαντική μέρα έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώ...
15:56 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Από τον Δεκέμβριο η μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία – Τι προβλέπει η ενεργειακή συμφωνία

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα Δήλωση Προθέσεων για την προμήθε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα