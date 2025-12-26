ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από Δευτέρα το «χρώμα» του χρήματος

Σύνοψη από το

  • Το «χρώμα» του χρήματος θα δουν από τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 χιλιάδες δικαιούχοι από τη ΔΥΠΑ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 18.000 δικαιούχους, συνολικού ύψους 11.000.000 ευρώ, ενώ 12.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 11.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.
  • Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας θα λάβουν 80 μητέρες με 500.000 ευρώ, ενώ 1.300.000 ευρώ θα διατεθούν σε 70 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΔΥΠΑ

Το «χρώμα» του χρήματος θα δουν από τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 χιλιάδες δικαιούχοι από τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά  η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 18.000 δικαιούχους. Αυτοί θα λάβουν  συνολικά 11.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 80 μητέρες. Σε αυτούς  θα καταβληθούν συνολικά 500.000 ευρώ.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Είναι υγιεινό να μυρίζουμε τα αέρια μας – Τι υποστηρίζουν κάποιοι επιστήμονες

Σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες: Κατεβασμένα σήμερα τα “ρολά”- Πώς θα λειτουργήσουν από αύριο

ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από Δευτέρα το «χρώμα» του χρήματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:32 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από τις επιχειρήσεις και την τόνωση των εξαγωγών ...
06:55 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ασήμι: Για πρώτη φορά στην ιστορία η τιμή του ξεπέρασε τα 75 δολάρια ανά ουγγιά

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά...
15:50 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή μιας σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιαν...
14:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τέλος χρόνου για την εξόφλησή τους – Τσουχτερά τα πρόστιμα

Την Τετάρτη, 31η Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας γι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα