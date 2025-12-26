Αγρότες: Με αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν και φωτιές πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα – Οι επόμενες κινήσεις 

  • Αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια ρεβεγιόν με φωτιές, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας παρά την παρουσία τους στους δρόμους.
  • Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καθώς η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου.
  • Ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι από τα 27 αιτήματα «τα 16 έχουν διευθετηθεί», οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικός διάλογος.
Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Με αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν και φωτιές πέρασαν τα Χριστούγεννα οι αγρότες

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν.

Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Οι επόμενες κινήσεις

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» οι αγρότες

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει επισημανθεί ότι, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, «τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν». Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικός διάλογος.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων. Αν και είχε ειπωθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών, οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν πως «τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», ανάλογα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης έως την Κυριακή.

