Δαπάνες αναβάθμισης κατοικιών: Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ και το 2026 – Τα όρια και οι προϋποθέσεις

Το κράτος δίνει κίνητρο για ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών με μείωση φόρου έως 16.000€ συνολικά, όταν οι δαπάνες εξοφλούνται ηλεκτρονικά. Με κοινή απόφαση των υπουργών Κυριάκου Πιερρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου, η ισχύουσα ελάφρυνση επεκτείνεται και για το επόμενο έτος: οι φορολογούμενοι κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200€ τον χρόνο και για πέντε έτη (έως το 2031) αν προχωρήσουν σε ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση ακινήτου. Το μέτρο ενισχύει την οικοδομή, δημιουργεί θέσεις εργασίας και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών.

Οι φορολογούμενοι που θα ανακαινίσουν μέσα στο 2025 και θα εξοφλήσουν δαπάνες έως 16.000€ με ηλεκτρονικό χρήμα και με παραστατικά, θα δουν μείωση φόρου στα εκκαθαριστικά 2026–2030 έως 3.200€ τον χρόνο. Όσοι προχωρήσουν το 2026, θα λάβουν τη μείωση για τα έτη 2027–2031. Από πέρυσι η έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης αυξήθηκε (40% → 100%) και πλέον μετρούν όχι μόνο οι υπηρεσίες (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι), αλλά και οι αγορές αγαθών. Οι δαπάνες κατανέμονται στο έτος πραγματοποίησης και στα τέσσερα επόμενα, με ανώτατο ετήσιο όριο μείωσης 3.200€. Αν η μείωση υπερβαίνει τον αναλογούντα φόρο, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται και δεν μεταφέρεται. Σε συνιδιοκτησία, το ανώτατο όριο δαπάνης και η μείωση περιορίζονται με βάση το ποσοστό κυριότητας ή την επικαρπία/ψιλή κυριότητα. Παράδειγμα: φορολογούμενος που ξοδεύει 12.000€ για επισκευή κατοικίας λαμβάνει έκπτωση 2.400€ τον χρόνο για πέντε χρόνια (12.000/5=2.400€).

Προϋποθέσεις για την έκπτωση

  • Τα κτίρια να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης ή άλλες επιχορηγήσεις.
  • Τα ακίνητα να βρίσκονται στην Ελλάδα και οι αγορές/υπηρεσίες να γίνονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, χωρίς διπλή έκπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Η δαπάνη να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο ή απόδειξη), με διακριτή αναγραφή αγαθών/υπηρεσιών, στοιχεία φορολογουμένου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) και στοιχεία ακινήτου (ΑΤΑΚ)· για κοινόχρηστα αρκεί η διεύθυνση.
  • Το ποσό για αγορά υλικών που υπολογίζεται στη μείωση δεν υπερβαίνει το 1/3 των δαπανών για λήψη υπηρεσιών.
  • Η εξόφληση (τμηματική ή ολική), ανεξαρτήτως ύψους, να γίνεται εντός του έτους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
  • «Ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής» θεωρείται κάθε μέσο που μεσολαβεί δίκτυο (π.χ. e-banking, κάρτες, ηλεκτρονικό πορτοφόλι).
  • Το μη ηλεκτρονικά εξοφλημένο μέρος δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση.
  • Τα παραστατικά πρέπει να διαβιβασθούν στην ΑΑΔΕ.

Δαπάνες υπηρεσιών που αναγνωρίζονται (δύο κατηγορίες):

Ενεργειακές:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων/υαλοπινάκων/εξωτερικών προστατευτικών.
  • Εγκατάσταση/αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και των αναγκαίων υποδομών.
  • Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης.
  • Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού (net metering) και μπαταρίες με φωτοβολταϊκά.
  • Σύστημα ζεστού νερού με ΑΠΕ.
  • Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας.
  • Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων πολυκατοικίας.

Λειτουργικές/αισθητικές:

  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (τοποθέτηση/αντικατάσταση).
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (τοποθέτηση/αντικατάσταση).
  • Συντήρηση/επισκευή στέγης.
  • Επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά.
  • Συστήματα σκίασης (σταθερά/κινητά).
  • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
  • Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κατοικίες.
  • Αλλαγή/επισκευή δαπέδων.

Υλικά που αναγνωρίζονται για αγορά:

  • Υλικά θερμομόνωσης.
  • Κουφώματα/υαλοπίνακες/εξωτερικά προστατευτικά προς αντικατάσταση.
  • Σύστημα αυτοπαραγωγής (net metering) και μπαταρίες με φωτοβολταϊκά.
  • Σύστημα ζεστού νερού με ΑΠΕ.
  • Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
  • Υλικά υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Υλικά τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά κτιρίων κ.λπ.

Συνολικά, το μέτρο επιβραβεύει τις ανακαινίσεις με ηλεκτρονικές πληρωμές και επιστρέφει φόρο έως 3.200€ ετησίως για πέντε χρόνια, μέχρι 16.000€ συνολικά, με σαφείς προϋποθέσεις για παραστατικά, τρόπο πληρωμής και τύπο δαπανών που αναγνωρίζονται.

