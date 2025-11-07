ΗΠΑ: Το Ιράν ζητά άρση των αυστηρών κυρώσεων – «Είμαι ανοιχτός σε συζήτηση», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Το Ιράν ζητά άρση των αυστηρών κυρώσεων – «Είμαι ανοιχτός σε συζήτηση», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν ζητά την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός σε διάλογο για το ζήτημα αυτό.

«Ειλικρινά, το Ιράν ρωτά αν μπορούν να αρθούν οι κυρώσεις. Το Ιράν έχει πολύ βαριές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, και αυτό το καθιστά πολύ δύσκολο», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου με ηγέτες της Κεντρικής Ασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας: «Είμαι ανοιχτός να ακούσω αυτό το αίτημα, και θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά είμαι ανοιχτός σε αυτό».

Οι δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, κάτι που η ιρανική κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά. Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με πολυετείς διεθνείς κυρώσεις, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την επανεπιβολή αυστηρών τιμωρητικών μέτρων.

Η ένταση κλιμακώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πρωτοφανή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, γεγονός που πυροδότησε σύγκρουση στην περιοχή και οδήγησε σε αντίποινα από τις ΗΠΑ, οι οποίες εξαπέλυσαν σύντομες επιθέσεις σε ιρανικούς πυρηνικούς στόχους.

Πηγή: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:11 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ζητά άμεση εκπαίδευση στα μαχητικά Gripen από τη Σουηδία

Η Ουκρανία ζήτησε από τη Σουηδία να ξεκινήσει άμεσα την εκπαίδευση ουκρανών πιλότων και τεχνικ...
05:03 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Λίβανος: Kαταδικάζει τις ισραηλινές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τα νέα πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες, Πέμπτη, ...
04:47 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Μειώσεις 4% στις εγχώριες πτήσεις σε 40 αεροδρόμια, λόγω του shutdown

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι αεροπο...
04:23 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Το Καζακστάν εντάσσεται στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Καζακστάν θα ενταχθεί στις «Συμφωνίες του Αβραάμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς