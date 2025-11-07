ΗΠΑ: Το Ιράν ζητά άρση των αυστηρών κυρώσεων – «Είμαι ανοιχτός σε συζήτηση», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν ζητά την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός σε διάλογο για το ζήτημα αυτό.

«Ειλικρινά, το Ιράν ρωτά αν μπορούν να αρθούν οι κυρώσεις. Το Ιράν έχει πολύ βαριές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, και αυτό το καθιστά πολύ δύσκολο», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου με ηγέτες της Κεντρικής Ασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας: «Είμαι ανοιχτός να ακούσω αυτό το αίτημα, και θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά είμαι ανοιχτός σε αυτό».

Οι δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, κάτι που η ιρανική κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά. Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με πολυετείς διεθνείς κυρώσεις, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την επανεπιβολή αυστηρών τιμωρητικών μέτρων.

Η ένταση κλιμακώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πρωτοφανή εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, γεγονός που πυροδότησε σύγκρουση στην περιοχή και οδήγησε σε αντίποινα από τις ΗΠΑ, οι οποίες εξαπέλυσαν σύντομες επιθέσεις σε ιρανικούς πυρηνικούς στόχους.

Πηγή: AFP