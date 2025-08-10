Αναδρομικά σε περισσότερους από 80.000 συνταξιούχους: Πώς και σε ποιους θα δοθούν – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Είτε τέλη Αυγούστου, είτε αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να πληρώσει ο ΕΦΚΑ αναδρομικά ποσά σε περισσότερους από 80.000 συνταξιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η καταβολή θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπου 70.000 απόστρατους Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας των οποίων επανυπολογίστηκε η σύνταξή τους με τις διορθώσεις που έγιναν στις κρατήσεις του νόμου 4093/2012, σε συνολικά 10.000 τραπεζικούς υπαλλήλους και 100 με 200 άτομα διαφόρων κατηγοριών από τα υπόλοιπα 29 Ταμεία.

Πάντως δεν αποκλείεται τα ποσά των αναδρομικών να φτάσουν τις 8.500 ευρώ ή ακόμη και τις 10.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά των αναδρομικών θα γνωστοποιηθούν σύμφωνα με πληροφορίες στα εκκαθαριστικά σημειώματα των δικαιούχων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανυπολογισμού της σύνταξής τους από τον ΕΦΚΑ.

Τα αναδρομικά των απόστρατων

Όσον αφορά λοιπόν στα αναδρομικά των απόστρατων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επισημαίνεται πως αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από το ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος στα μερίσματα καθώς από τον Απρίλιο του 2023 η σχετική κράτηση σταμάτησε να ισχύει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι κρατήσεις που επιβάλλονταν σε όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ.

Με άλλα λόγια έγιναν κάποιες διορθώσεις στις κρατήσεις που επιβάλλονταν στους απόστρατους σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012 και έτσι μειώνονται σημαντικά τα ποσά των μηνιαίων κρατήσεων αλλά αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές τους. Δηλαδή σήμερα η κράτηση επιβάλλεται μόνο στην κύρια σύνταξη του απόστρατου και όχι στο άθροισμα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος.

Ωστόσο παλαιότερα ο υπολογισμός της κράτησης γίνονταν στο συνολικό ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι, συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος, κάτι που έφερνε πιο υψηλές περικοπές από τις σημερινές.

Ποιοι αναμένεται να λάβουν ποσά άνω των 8.500 ευρώ

Το άλλο πακέτο αναδρομικών εκτιμάται πως θα αφορά στους επανυπολογισμούς συντάξεων του νόμου 4670/2020. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που έχουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και για τους οποίους η διαδικασία του επανυπολογισμού των συντάξεών τους ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023 με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση.

Μάλιστα σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να δοθούν αναδρομικά που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 8.500 ευρώ. Τέτοια ποσά μπορεί να δοθούν σε όσους έχουν διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση αλλά και ασφάλιση με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Πώς θα δοθούν τα αναδρομικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταβολή των αναδρομικών στους απόστρατους θα πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, δηλαδή σε μια δόση και όχι σταδιακά.

Επίσης επισημαίνεται πως τα αναδρομικά δεν θα καταβληθούν σύμφωνα με πληροφορίες ταυτόχρονα μαζί με τις πληρωμές των συντάξεων του Σεπτεμβρίου του 2025. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα ποσά αυτά μπορούν να δοθούν είτε 2 ημέρες πριν την καταβολή της σύνταξης του Σεπτεμβρίου του δικαιούχου είτε 2 μέρες μετά την πληρωμή αυτή.

Υπενθυμίζεται δε πως οι συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025 θα πληρωθούν την Τρίτη,26 Αυγούστου και την Πέμπτη,28 Αυγούστου στους δικαιούχους. Αναλυτικά:

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα πληρώσουν τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ τις κύριες συντάξεις. Επίσης την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβάλλουν τις κύριες συντάξεις τα τέως ταμεία των μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] αλλά θα δοθούν και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση

Με αυτόματο τρόπο θα γίνουν οι επιστροφές των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ καθώς δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν κάποια σχετική αίτηση προς στον Φορέα.

Ωστόσο αίτηση επανυπολογισμού προς τον ΕΦΚΑ ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016, έχουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και που στην απόφαση συνταξιοδότησης αναφέρονται οι συντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου ,ν. 4387/2016 ενώ θα έπρεπε να ισχύουν οι βελτιωμένοι συντελεστές του ν. 4670/2020.