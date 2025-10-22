ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε κοντέινερ με μπανάνες που περιείχαν… 39 κιλά κοκαΐνης – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η αξία τους

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε κοντέινερ με μπανάνες που περιείχαν… 39 κιλά κοκαΐνης – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η αξία τους

Άλλη μία σημαντική επιτυχία για τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που εντόπισαν πάνω από 39 κιλά κοκαΐνης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, στο λιμάνι του Πειραιά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου (risk analysis – risk assessment) από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, που πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Το εμπορευματοκιβώτιο, που προερχόταν από τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες, έκρυβε στον εξωτερικό ψυκτικό του μηχανισμό 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε το παράνομο κέρδος από τη διάθεσή της στην αγορά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 στην τριμηνιαία του έκθεση

Νέα έρευνα: Πώς μπορούν να βγουν άμεσα 10 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το δώρο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
12:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μπρατάκος: Από την πρόσκαιρη ανάπτυξη στη διαρκή ευημερία – «Κλειδί» ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου

Με αφορμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας κ...
09:19 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μάντρες και εταιρείες leasing και ενοικίασης οχημάτων – Ανασφάλιστα αυτοκίνητα και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Στην τσιμπίδα των ελεγκτικών Αρχών πιάστηκαν «μάντρες» και εταιρείες ενοικίασης, leasing και ε...
08:14 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν και ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους

«Φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους θα δουν τον επόμενο μήνα πολλοί συνταξιούχοι καθώς ...
07:49 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Ημέρα πληρωμών και η σημερινή καθώς μέχρι και την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου θα έχουν καταβληθεί ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς