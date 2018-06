MyΥδρα Concept Store: Έκθεση έργων Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη στην Ύδρα

Το κατάστημα ΜΥHYDRA CONCEPT STORE σε συνεργασία με την KAPOPOULOS FINE ARTS φιλοξένησε έργα της ζωγράφου Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, σε μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιουνίου, στο κοσμοπολίτικο νησί της Ύδρας.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, με έπαινο και καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη, με διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία των Sport των Η.Π.Α. ως “Sport Artist of The Year 2002” ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της απένειμε το 2014 το Βραβείο IOC “ART AND SPORTS”. Παράλληλα, τα έτη 2004 και 2008 τιμήθηκε με το βραβείο “Guirlande D’ Honneur” του FICTS Festival του Μιλάνου. Έχει βραβευθεί επίσης με το βραβείο ΕΟΤ «Ξένιος Δίας 2003».

Η σχεδόν επιθετική πινελιά της αποτυπώνει τα εκρηκτικά, μα με μία καθαρότητα συνάμα, χρώματα -από τις λείες επιστρώσεις και τη ρευστότητα έως την παχιά πάστα που δουλεύεται ανάγλυφα- τα οποία ξεπερνούν τη φόρμα, υπερβαίνουν το περίγραμμα και αποκτούν τη δική τους αυτοτελή υπόσταση.

Έργα της, μεταξύ άλλων ιδιωτικών και εταιρικών συλλογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανήκουν στο National Museum of Women in the Arts στην Washington, στο Μουσείο ASAMA της Ακαδημίας των Σπορ στην Αλαμπάμα των Η.Π.Α, στο Μουσείο Jean Todt- Ferrari, στο National Art Museum of Sports (NAMOS) της Ιντιανάπολις των Η.Π.Α., στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λοζάνης, στο Μουσείο της Βαρκελώνη, στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο Μουσείο Automobili Lamboghini στην Ιταλία, στο Jintai Art Museum του Πεκίνου, στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν, στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στο μουσείο Βορρέ, στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στην Εθνική Τράπεζα, στην Τράπεζα Πειραιώς και στα Μουσεία Τραπέζης Πειραιώς, στη Γενική Τράπεζα, καθώς και στις εταιρίες FIAT, FERRARI, LAMBORGHINI, MERCEDES κ.α.

Έχει στο ιστορικό της πάνω από 60 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

H KAPOPOULOS FINE ARTS είναι μια από τις πιο σημαντικές και μακροβιότερες Ελληνικές γκαλερί τέχνης και έχει βοηθήσει τις σταδιοδρομίες πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο κ Βαγγέλης Καπόπουλος, έχοντας ιδρύσει τον οίκο δημοπρασιών Καπόπουλος Fine Arts το 1991, ίδρυσε την Καπόπουλος Fine Arts Gallery στην Αθήνα, στην Ελλάδα το 2004. Μέσα σε δεκατέσσερα χρόνια η γκαλερί Καπόπουλος Fine Arts έχει εξελιχθεί σε ένα δίκτυο από γκαλερί με εννέα εκθεσιακούς χώρους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Πάτμος, Σπέτσες, Κρήτη και την Κύπρο.

Η Καπόπουλος Fine Arts μέσα από ένα πρόγραμμα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, παρουσιάζει το έργο των κορυφαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων: Αλέκος Φασιανός, Παύλος (Διονυσόπουλος), David Gerstein, Erro (Gudmundur), Laurence Jenkell, Antonio Segui, Valerio Adami, Mήνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, Richard Orlinski, Mr. Brainwash, Robert Combas, Philippe Pasqua, Δημήτρης Γέρος, Δημήτρης Μυταράς, Τζον Χριστοφόρου, ο Peter Klasen και άλλοι.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, το ήθος και ο σκοπός της Kapopoulos Fine Arts παραμένει συνεπής: να υποστηρίξει και να προβάλει το μέλλον των καλλιτεχνών της, την κληρονομιά των ιστορικών προσώπων, την εξελισσόμενη πρακτική των καθιερωμένων καλλιτεχνών και να προωθήσει τα καλύτερα ταλέντα από τη νέα γενιά καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Το MyΎδρα Concept Store, που βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του λιμανιού της Ύδρας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία shopping, αποτελώντας σημείο αναφοράς και το απόλυτο “shopping destination” για τους επισκέπτες του, από όλο τον κόσμο.

Η μοναδικότητα του MyΎδρα Concept Store, έγκειται στην συνύπαρξη διαφορετικών μεταξύ τους ειδών FASHION, JEWELLERY, ART & DESIGN τόσο αναμενόμενων όσο και απροσδόκητων που αρχικά αιφνιδιάζει. Περιλαμβάνει προτάσεις από διεθνή brands καθώς και από καταξιωμένα ελληνικά ονόματα, ενώ εδώ θα ανακαλύψετε και exclusive επιλογές και ξεχωριστές δημιουργίες σχεδιασμένες αποκλειστικά για το ΜyΎδρα Concept Store.

