Η Μαρία Σολωμού ανέβασε επικίνδυνα το... θερμόμετρο με τη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε για γνωστό περιοδικό φορώντας μαύρο ολόσωμο μαγιό με αισθησιακό βλέμμα και μία λήψη την «ανέβασε» στην προσωπική της σελίδα στο instagram προκαλώντας πανικό στους διαδικτυακούς της φίλους.

«Πολύ πόζα και ύφος ,όπως ακριβώς αρμόζει στο πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού!! No filter no retouch for today because I’m touched by @dimitris__stamatiou and captured by @olympiakrasagaki #μπανακιμανακι #αυγουστοπαλι #backtobasics #blackagainstwhite», ανέφερε στην ανάρτηση της.

Δείτε τη φωτογραφία: