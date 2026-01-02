Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Μπορείτε να αναγνωρίσετε την περιοχή; Σήμερα, εκεί βρίσκεται ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους

Πολλοί πιστεύουν πως γνωρίζουν καλά την Αθήνα. Ωστόσο, στο πέρασμα των αιώνων η πρωτεύουσα έχει γίνει αγνώριστη.

Αν ξεφυλλίσει κανείς ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσει πως το αστικό τοπίο της έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές. Η πόλη δεν είναι πλέον όπως ήταν κάποτε και ακόμα και οι πιο δημοφιλείς συνοικίες, οι πολυσύχναστες πλατείες ή και ορισμένα σημεία αναφοράς της έχουν αλλάξει ριζικά.

Το ίδιο ισχύει και για τους κεντρικούς δρόμους που σήμερα έχουν καθημερινά μποτιλιάρισμα, αλλά πριν από εκατό και πλέον χρόνια, περνούσαν από εκεί… άμαξες. Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι μία τρανή απόδειξη αυτής της αλλαγής. Μπορείτε να καταλάβετε σε ποια οδό βρίσκεται το κτίριο και τι υπάρχει εκεί σήμερα; Πραγματικά δεν πάει το μυαλό σας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Μπορείτε να αναγνωρίσετε την οδό μπροστά από το κτίριο;

Αλεξάνδρας

Βασιλίσσης Σοφίας

Μεσογείων

Κηφισίας

Κοιτάξτε καλά την φωτογραφία. Σας θυμίζει κάτι;

Αν δείτε την απάντηση δεν θα πιστεύετε πόσο έχει αλλάξει στο πέρασμα των ετών.

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος άγνωστος), που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1900, βλέπετε τις φυλακές Αβέρωφ στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Λουκάρεως.

Οι φυλακές Αβέρωφ, ονομάζονταν αρχικά Εφηβείο Αβέρωφ. Χτίστηκαν το 1892 με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Αβέρωφ (1818-1899) και προσφέρθηκαν στη βασίλισσα Όλγα για τους αργυρούς της γάμους. Γρήγορα το Εφηβείο μετατράπηκε σε φυλακή πολιτικών κρατουμένων και στην Κατοχή υπήρξαν δεσμωτήριο εκατοντάδων αντιστασιακών.

Οι γυναικείες φυλακές “φιλοξένησαν” γυναίκες πολιτικές κρατούμενες με τα παιδιά τους ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σήμερα στη θέση των φυλακών βρίσκεται ο Άρειος Πάγος.

Δείτε πώς είναι σήμερα (φωτογραφία 2ο22)

Πηγή πληροφοριών: iloveoldathens.blogspot.com