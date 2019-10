Βρέθηκε ο άνδρας που μίσθωσε το "φορτηγό του θανάτου"

Ένας άνδρας που ονομάζεται Ρόναν Χιουζ φέρεται να υπέγραψε τα χαρτιά της μίσθωσης του φορτηγού όπου βρήκαν φριχτό θάνατο 39 μετανάστες, και αυτός να έδωσε το όνομά του στους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου οχήματος. Ένας "κ. Χιουζ" υπέγραψε τα έγγραφα, σύμφωνα με τους Irish Times.

Η συγκεκριμένη εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι το φορτηγό πραγματοποίησε μία στάση νωρίτερα στην ίδια περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι 39 νεκροί μετά την επιστροφή από ταξίδι στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το GPS το ψυγείο κοντέινερ πραγματοποίησε στάση στο Θερόκ στο Έσεξ κάποια στιγμή ανάμεσα στις 17 και 22 Οκτωβρίου, κοντά στη βιομηχανική περιοχή όπου έγινε η μακάβρια ανακάλυψη τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου.

Η διεύθυνση που αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο από τον Ρόναν Χιουζ (Ronan Hughes) λέγεται ότι ταυτίζεται με την εταιρεία C Hughes Transport, η οποία έκλεισε το 2017 αλλά μία άλλη εταιρεία ως C Hughes Logistics έχει καταχωρίσει την επαγγελματική της διεύθυνση σε ταχυδρομική θυρίδα σε μία αγροτική περιοχή στα σύνορα μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ένας άνδρας ονόματι Ρόναν Χιουζ μένει κοντά στην περιοχή, ακριβώς μετά τα σύνορα στην Ιρλανδία. Ο ίδιος δεν ήταν διαθέσιμος για δηλώσεις στην Daily Mail αλλά οι δημοσιογράφοι εντόπισαν φορτηγά με την ονομασία C Hughes παρκαρισμένα κοντά στο σπίτι του.

Δεν υπάρχει υπόνοια ότι ο Χιουζ γνώριζε το περιεχόμενο του φορτηγού ή τον προορισμό του, αλλά ήταν αυτός που μίσθωσε το φορτηγό από την εταιρεία Global Trailer Rents με έδρα το Δουβλίνο. Η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με τους Irish Times, ανέφερε πως δεν είχε καμία επίγνωση ότι το φορτηγό θα χρησιμοποιείτο με αυτόν τον τρόπο.

Στο μεταξύ, όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με το φορτηγό της φρίκης και συγκλονίζουν. Το Sky News που επικαλείται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, το συγκεκριμένο φορτηγό ήταν μέρος κομβόι τριών οχημάτων.

Από αυτά τα δύο φέρεται να ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους, ενώ το τρίτο καθυστέρησε. Φέρεται περισσότεροι από 100 μετανάστες να μεταφέρθηκαν στη Βρετανία με τα τρία αυτά φορτηγά.

Επίσης, ο 25χρονος οδηγός Μο Ρόμπινσον τίθεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για 39 ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Κατηγορείται, επίσης, από την αστυνομία για διακίνηση ανθρώπων, συνωμοσία σε διευκόλυνση εισόδου παράνομων μεταναστών και ξέπλυμα χρήματος.

Επιπλέον, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα τέσσερα άτομα συνολικά. Εκτός από τους δύο άνδρες, 38 και 48 ετών, και την 38χρονη γυναίκα, που παραμένουν υπό κράτηση, το πρωί του Σαββάτου συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, περίπου 20 ετών, στο λιμάνι του Δουβλίνου.