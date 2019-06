Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του ελικοπτέρου λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή σε ένα κτίριο της Νέας Υόρκης είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο το ελικόπτερο χάνει απότομα ύψος. Στη συνέχεια προσπαθεί να σταθεροποιήσει την τροχιά του λίγα δευτερόλεπτα πριν την τραγική κατάληξη.

Από την συντριβή του ελικοπτέρου υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, όπως αναφέρουν οι Αρχές της Νέας Υόρκης.

DEVELOPING: A helicopter has crashed into a building in downtown NYC leaving at least one person dead. Video shows it flying erratically moments before the crash. There is currently no indication of terrorism. pic.twitter.com/jtprvBFRJO