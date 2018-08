Σε fake news απέδωσε ο ίδιος ο Κώστας Γαβράς την είδηση του… θανάτου του, που έκανε τον γύρο το κόσμου πριν από μερικά λεπτά.

Η είδηση για τον χαμό του διάσημου σκηνοθέτη διέρρευσε στο διαδίκτυο μέσω ενός ψεύτικου λογαριασμού, που φαινόταν να ανήκει στην Υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, η οποία λίγες ώρες πριν είχε αναλάβει τα καθήκοντα της.

Ωστόσο, στη συνέχεια μέσα από τον ίδιο λογαριασμό έγινε άλλο ένα tweet, το οποίο αναφέρει πως ο λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε από τον Ιταλό δημοσιογράφο και συγγραφέα Tommasso Debenedetti.

Ο 49χρονος δημοσιογράφος είναι γνωστός για τα fake news που γράφει κατά καιρούς. Είναι επίσης δάσκαλος σε σχολείο της Ρώμης και έχει δύο παιδιά. Στο παρελθόν έχουν δημοσιευθεί και ψεύτικες συνεντεύξεις που έχει "πάρει", από τους Γκορμπατσόφ, Δαλάι Λάμα και Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ'.

Από το 2011, ο Debenedetti έχει δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter διάσημων προσωπικοτήτων παγκοσμίως, διαδίδοντας ψευδείς ειδήσεις. Το 2012 "ανακοίνωσε" τον θάνατο του Προέδρου της Συρίας, Ασάντ, δημιουργώντας έτσι παγκόσμια αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Άλλες περιπτώσεις διασποράς fake news τα οποία έχει δημιουργήσει, έχουν αναπαραχθεί από σημαντικά ΜΜΕ, όπως οι εφημερίδες The New York Times, The Guardian, και USA Today. Θύματα των ψευδών ειδήσεών του έχουν πέσει και διάσημοι παγκόσμιοι ηγέτες και οργανισμοί, πιστεύοντας τις φάρσες του, τις οποίες ξεκίνησε το 2000 ενώ εργαζόταν σε ιταλικές εφημερίδες. Περισσότερες από 60 συνεντεύξεις σε εφημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από τον Debenedetti πιστεύεται ότι έχουν δημοσιευθεί.

Ο Debenedetti εξήγησε ότι το κάνει αυτό "για να δείξει πόσο εύκολο είναι να κοροϊδέψεις τον Τύπο την εποχή των social media".

Φωτο: Iber Press