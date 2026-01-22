Ύπνος: Η πρωινή ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσετε για να «παραμείνετε νέοι», σύμφωνα με γιατρό

Όσοι ασχολούνται με την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ευεξία γνωρίζουν καλά ότι ο ποιοτικός ύπνος είναι το «κλειδί» για να νιώθουμε καλά. Γνωρίζατε όμως ότι η εύρεση της ιδανικής ώρας αφύπνισης μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε ή ακόμα και να αναζωογονήσετε τη νεανική σας λάμψη; Ένας καθηγητής ιατρικής αποκαλύπτει πώς μια μικρή αλλαγή στην πρωινή σας ρουτίνα μπορεί να “ξεκλειδώσει” τα επίπεδα ενέργειας και να σας κάνει να φαίνεστε και να νιώθετε πιο νέοι από ποτέ.

Η πρωινή ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσετε για να «παραμείνετε νέοι», σύμφωνα με γιατρό

Παρόλο που κανείς δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω, μικρές βελτιώσεις στην καθημερινή και νυχτερινή σας ρουτίνα μπορούν να σας βοηθήσουν στην αντιγήρανση. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να σας κάνουν να φαίνεστε και να νιώθετε πιο δραστήριοι, ακόμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το σωστό πρωινό ξύπνημα θέτει τις βάσεις για μια παραγωγική ημέρα.

Η συμβουλή του ειδικού

Σύμφωνα με τον καθηγητή Rob Galloway, σύμβουλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η επιτυχία των στόχων που θέτουμε ξεκινά τη στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι. Ο ίδιος μοιράστηκε τη δική του ρουτίνα, η οποία ξεκινά με μια σημαντική λεπτομέρεια: τη χρήση ενός παραδοσιακού ξυπνητηριού αντί για το κινητό τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι, το οποίο συχνά διαταράσσει τον ύπνο.

Γιατί πρέπει να διώξετε το κινητό από το υπνοδωμάτιο

Ο καθηγητής Galloway αποκάλυψε ότι ξυπνά στις 5:30 π.μ., διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ιδανική ώρα αφύπνισης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ιατρικός εμπειρογνώμονας και πατέρας πέντε παιδιών εξηγεί: «Δεν χρειάζεται να ξυπνάτε τόσο νωρίς. Το κλειδί είναι να στοχεύετε σε 7 έως 8 ώρες ύπνου και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα. Η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την ακρίβεια στην ώρα. Προσωπικά, επιλέγω να κοιμάμαι στις 10 μ.μ. και να ξυπνάω στις 5:30 π.μ. – προσαρμόστε τις ώρες στα δικά σας μέτρα».

Η αλλαγή που μεταμόρφωσε την καθημερινότητα του ειδικού

Η πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή που έκανε ο καθηγητής ήταν να σταματήσει να πιάνει το κινητό του μόλις ξυπνάει. «Το κινητό μένει πλέον στο γραφείο μου όλη τη νύχτα και χρησιμοποιώ ένα κλασικό ξυπνητήρι», γράφει ο καθηγητής.

Αντί για το λεγόμενο doom-scrolling (την ατέρμονη περιήγηση στις ειδήσεις και τα social media), ο Galloway προτιμά να σηκώνεται αμέσως από το κρεβάτι, μόλις ξυπνήσει το πρωί. Η επιστήμη τον επιβεβαιώνει: μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BioMed Central Medicine έδειξε ότι όσοι μείωσαν τη χρήση smartphone και κράτησαν φυσική απόσταση από τις συσκευές τους, είδαν σημαντική βελτίωση στο άγχος, τη διάθεση και την ποιότητα του ύπνου.

Βρείτε το δικό σας «παράθυρο ύπνου»

Οι ειδικοί προτείνουν να εντοπίσετε το προσωπικό σας «παράθυρο ύπνου» (sleep window), δηλαδή το βέλτιστο χρονικό διάστημα για να ξαπλώσετε το βράδυ. Αν και αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνήθως τοποθετείται ανάμεσα στις 21:30 και τις 23:30.

Η Chloe Angus, υπεύθυνη ευεξίας στην Cavendish Care, δίνει ορισμένες επιπλέον συμβουλές για να βελτιώσετε τον ύπνο σας: