Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Οι 4 καθημερινές συνήθειες που μπορούν να σας βοηθήσουν, σύμφωνα με μελέτη

Ο ποιοτικός ύπνος είναι θεμέλιο για υγεία, ενέργεια και ψυχική ισορροπία και όμως πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν κάθε βράδυ. Νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο τέσσερις απλές καθημερινές πρακτικές αρκούν για να ρυθμίσουν το βιολογικό ρολόι, να βελτιώσουν τον ύπνο και να ενισχύσουν την απόδοση στο τρέξιμο και την καθημερινότητα.

Οι 4 συνήθειες που διευκολύνουν τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε τέσσερις απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 38.838 ενήλικες και διήρκεσε 31 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συμμετέχοντες φορούσαν συνεχώς μια συσκευή WHOOP και κλήθηκαν να εφαρμόζουν καθημερινά τα εξής:

Πρωινή έκθεση στον ήλιο

Προπόνηση Ζώνης 2

Ασκήσεις αναπνοής

Διαλειμματική κατανάλωση τροφής

Πρωινή έκθεση στον ήλιο

Περάστε 10-20 λεπτά σε εξωτερικούς χώρους εντός μίας ώρας από το πρωινό ξύπνημα, ιδανικά χωρίς γυαλιά ηλίου. Το φυσικό φως ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι και βελτιώνει τον κιρκάδιο ρυθμό.

Προπόνηση Ζώνης 2

Κάντε μέτριας έντασης αερόβια άσκηση για 30–45 λεπτά, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Ένα χαλαρό τρέξιμο είναι ιδανικός τρόπος άσκησης.

Ασκήσεις αναπνοής

Αφιερώστε 5 λεπτά σε αργές, ελεγχόμενες αναπνοές που ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και προάγουν τη χαλάρωση.

Διαλειμματική κατανάλωση τροφής

Καταναλώστε όλα τα γεύματα μέσα σε ένα 12ωρο και φροντίστε το τελευταίο γεύμα να είναι τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τον ύπνο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Όσοι συμμετέχοντες ακολούθησαν με συνέπεια αυτές τις συνήθειες, πέτυχαν πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα στον ύπνο τους. Με άλλα λόγια, είχαν πιο προβλέψιμες και τακτικές ώρες κατάκλισης και αφύπνισης.

Παρότι κάθε συνήθεια από μόνη της ήταν ωφέλιμη, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις εμφανίστηκαν όταν οι συμμετέχοντες εφάρμοζαν πολλαπλές από αυτές μαζί. Ένα εύκολο “διπλό κέρδος” είναι να συνδυάσετε πρωινό περπάτημα ή τρέξιμο για να εκτεθείτε στον ήλιο και να ασκηθείτε ταυτόχρονα.

Επιπλέον, οι βελτιώσεις στον ύπνο οδήγησαν και σε θετικές φυσιολογικές αλλαγές:

Μειώθηκε ο ρυθμός καρδιακών παλμών σε κατάσταση ηρεμίας,

Αυξήθηκε η καρδιακή μεταβλητότητα (HRV), ένδειξη καλύτερης αποκατάστασης.

Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι βελτιώσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά το τέλος των 31 ημερών. Αυτό δείχνει ότι όταν το εσωτερικό βιολογικό ρολόι συγχρονιστεί, ο καλός ύπνος και η αποκατάσταση γίνονται πιο εύκολα διατηρήσιμα. Το μυστικό είναι να υιοθετήσετε μια συνήθεια και το σώμα θα ακολουθήσει.