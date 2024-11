«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024» – Νίκος Χατζηνικολάου: Στο επίκεντρο η εθνική στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος Υγείας της χώρας μας

Τα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει ο χώρος της Υγείας, αλλά και για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται σε αυτόν τον τόσο νευραλγικό τομέα-με το έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα- ώστε να διορθωθούν χρόνιες παθογένειες, αλλά και να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις τα οποία τίθενται στο επίκεντρο του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Εκδότης-Διευθυντής της RealNews, και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου.

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως ανέφερε, οι βασικές ενότητες του Συνεδρίου είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, οι προκλήσεις στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός στην πρόληψη και την περίθαλψη, η ψυχική υγεία, η φαρμακευτική πολιτική, τα μέτρα που αφορούν στον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και οι επενδύσεις της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία.

“Στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου θα βρεθεί η εθνική στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος υγείας της χώρας μας, έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, αλλά και να συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.” επεσήμανε ο κ. Χατζηνικολάου.

Χρυσοί χορηγοί οι ELPEN, DEMO ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων, Hellenic Copper. Ασημένιοι Χορηγοί οι Eurolife FFH, NeuroOncology.gr, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ. Χορηγοί οι Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Bennet Βιομηχανία Φαρμάκων, NetCompany, HHG, Integris PHARMA, CORONIS, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, DIΛERUM, UNI-PHARMA, Αναγεννηση, Siemens, Rafarm, affidea, HealthCert, Ελληνικό κέντρο Νευροχειρουργικής.