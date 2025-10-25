Συναγερμός για την εξάπλωση του ιού Mpox στην Ευρώπη – Οι τρόποι μετάδοσης

Ανησυχία προκαλεί η μετάδοση του ιού Mpox clade Ib σε τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) καλεί σε ενισχυμένη επαγρύπνηση και λήψη στοχευμένων προληπτικών μέτρων, μετά τον εντοπισμό περιστατικών εγχώριας μετάδοσης του ιού Mpox clade Ib σε τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο τρόπος μετάδοσης του συγκεκριμένου στελέχους, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική επαφή, αλλά περιλαμβάνει και τη μετάδοση μέσω στενής επαφής μεταξύ ατόμων στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον (γνωστό και ως «κοινωνικό δίκτυο»).

Κρούσματα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ECDC, το πρώτο κρούσμα αναφέρθηκε στην Ισπανία στις 10 Οκτωβρίου, ενώ ακολούθησε η Ολλανδία στις 17 Οκτωβρίου. Επιπλέον περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Ιταλία (δύο) και στην Πορτογαλία (ένα).

«Αυτή η εξέλιξη διαφέρει από τα προηγουμένως αναφερόμενα κρούσματα clade Ib που σχετίζονται με ταξίδια μεταξύ Αυγούστου 2024 και Οκτωβρίου 2025, κυρίως μεταξύ ταξιδιωτών που επέστρεψαν από περιοχές ενδημικές για mpox εκτός ΕΕ», αναφέρει το ECDC.

Σημειώνει ότι τα νέα κρούσματα έχουν αναφερθεί σε άνδρες, μερικοί από τους οποίους έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, χωρίς πρόσφατο ιστορικό ταξιδιών σε περιοχές ενδημικές για mpox. Αυτό υποδηλώνει, σύμφωνα με το ECDC, ότι η μετάδοση μπορεί να συνεχίζεται σε σεξουαλικά δίκτυα μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η μετάδοση μεταξύ ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και άλλων ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες και τα κοινωνικά τους δίκτυα έχει επίσης αναφερθεί πρόσφατα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μετά την ανίχνευση τριών ασύνδετων κρουσμάτων clade Ib.

Χαμηλός ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό

Ο άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό να προσβληθεί από την ασθένεια είναι χαμηλός, ενώ ο συνολικός κίνδυνος μόλυνσης είναι μέτριος για τους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Ο κίνδυνος σοβαρής νόσου μπορεί να είναι υψηλότερος για όσους ζουν με μη θεραπευμένο HIV.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με τη μεταδοτικότητα και την κλινική σοβαρότητα του κλάδου Ib σε σύγκριση με τον ιό του κλάδου IIb που κυκλοφορεί από το 2022. Μεταξύ των 29 κρουσμάτων του κλάδου Ib που αναφέρθηκαν στο ECDC πριν από τα τρέχοντα κρούσματα, επτά νοσηλεύτηκαν για θεραπεία, αν και με τόσο μικρό αριθμό κρουσμάτων, οποιαδήποτε εκτίμηση της σοβαρότητας σε σύγκριση με τον κλάδο IIb είναι αβέβαιη», σημειώνει το ECDC.

Πρόσβαση στον εμβολιασμό

Για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση, υπάρχει ανάγκη για μια πολύπλευρη αντίδραση δημόσιας υγείας, αναφέρει το ECDC.

«Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε εξετάσεις, ειδικά σε κλινικές σεξουαλικής υγείας, και την ενεργή προσφορά εμβολιασμού κατά του ιού mpox σε ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και άλλους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Η άμεση αναγνώριση και απομόνωση νέων κρουσμάτων και η ιχνηλάτηση επαφών για τον εντοπισμό επαφών και την προσφορά εμβολιασμού σε αυτές είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της μετάδοσης.

Οι αρχές δημόσιας υγείας θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με την κοινωνία των πολιτών και τις κοινοτικές οργανώσεις που εξυπηρετούν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας γλώσσα η οποία δεν στιγματίζει».

Ο εμβολιασμός προσφέρει την καλύτερη προστασία και τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης, όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι ή άλλοι άνδρες ή τα τρανς άτομα που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, πρέπει να ζητήσουν προληπτικό εμβολιασμό.

Τα συμπτώματα

Τα σεξουαλικά ενεργά άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα της μυκητιασικής πνευμονίας (Mpox) και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ένα τυπικό εξάνθημα (σπυράκια ή φουσκάλες) σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, το οποίο μπορεί να περιορίζεται σε λίγες αλλοιώσεις ή να είναι εκτεταμένο, μερικές φορές συνοδευόμενο από πυρετό, βήχα, πονόλαιμο ή άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη ή πρησμένους λεμφαδένες.

Εάν εμφανιστεί ένα ασυνήθιστο εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια επικοινωνώντας με έναν επαγγελματία Υγείας για εξετάσεις και συμβουλές. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγεται η στενή σωματική ή σεξουαλική επαφή με άλλους μέχρι να απαλλαγούν από τα συμπτώματα.

