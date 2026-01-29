Σε έξαρση η γρίπη: Ένα στα δύο παιδιά που χάνει τη ζωή του αντιμετωπίζει υποκείμενο νόσημα – Εμβολιασμό συνιστούν οι ειδικοί

  • Δύο παιδιά νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη. Παρά την υποχώρηση της νόσου, οι εισαγωγές παιδιών με συμπτώματα παραμένουν αυξημένες.
  • Ένα στα δύο παιδιά που χάνει τη ζωή του από γρίπη αντιμετωπίζει υποκείμενο νόσημα, ενώ τα περισσότερα που νοσούν σοβαρά δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης.
  • Η επιδημία της γρίπης βρίσκεται πλέον σε φάση αποκλιμάκωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν μείωση των κρουσμάτων. Η βελτίωση στην κατάσταση των νοσοκομείων αναμένεται να φανεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Με σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» δύο παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών. Παρά το γεγονός ότι η νόσος φαίνεται να υποχωρεί, οι γιατροί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες εισαγωγές παιδιών με συμπτώματα, καθώς οι εφημερίες στα νοσοκομεία παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυμένες.

Η επιδημιολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι, αν και σπάνια, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε παιδιά και εφήβους. «Σε σπάνιες περιπτώσεις, η γρίπη στα παιδιά και στους εφήβους μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή της καρδιάς, σε προσβολή του νευρικού συστήματος ή βαρύτερη προσβολή του αναπνευστικού. Ειδικά μπορεί στη προσβολή του νευρικού συστήματος να έχουμε εγκεφαλίτιδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, ένα στα δύο παιδιά που χάνει τη ζωή του από γρίπη αντιμετωπίζει υποκείμενο νόσημα, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα που νοσούν σοβαρά δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο βαριάς νόσησης και επιπλοκών.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, γιατρός με ειδίκευση στην κλινική ιολογία, σημείωσε ότι η επιδημία βρίσκεται πλέον σε φάση αποκλιμάκωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν σαφή μείωση των κρουσμάτων και της μετάδοσης. «Η επιδημιολογική εικόνα και στην Ελλάδα φαίνεται ότι περνάει σε μια κατάσταση μείωσης των κρουσμάτων και της συχνότητας και της μετάδοσης», δήλωσε, προσθέτοντας πως η βελτίωση θα φανεί στα νοσοκομεία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

