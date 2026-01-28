Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό των Αχαρνών – Ξηλώθηκαν καλώδια 610 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, 9 συλλήψεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΛΑΣ, Αχαρνές

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 από τηn ΕΛΑΣ, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 610 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνελήφθησαν -9- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί ζώων.

Επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν -12- άδειες ικανότητας οδήγησης και -4- άδειες κυκλοφορίας.

Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, «παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση».

Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό των Αχαρνών

 

