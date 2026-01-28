«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Πανό στο Άμστερνταμ από τους φίλους του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Οι φίλοι του Ολυμπιακού έφτιαξαν και σήκωσαν πανό στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
  • Η κίνηση έγινε σε κεντρικό σημείο της πόλης, πριν οι φίλαθλοι ξεκινήσουν για το γήπεδο όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ για το Champions League.
  • Το πανό έγραφε: «Πετάξτε ψηλά αετοί», τιμώντας τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έφτιαξαν και σήκωσαν πανό στο Άμστερνταμ για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τραγωδία στην Ρουμανία: Αύριο επαναπατρίζονται οι σοροί των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ με πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας

Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, προτού κατευθυνθούν προς την «Johan Cruyff Arena», όπου στις 22:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για το Champions League.

Το πανό έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί», τιμώντας τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Άνοια: Ραγδαία αύξηση των περιστατικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου – Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στα «σκαριά»

Παπαθανάσης για νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Περί τον Μάιο ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις-Τι είπε παλιό Ανακαινίζω-Νοι...

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
20:24 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στο κλειστό της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική τη...
03:59 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

EuroLeague: «Λύγισε» η Ρεάλ στο Παρίσι – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την έκπληξη

Η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη στη EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ με 98-92 στην πρεμιέρα τ...
02:29 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Διακόσιοι φίλαθλοί του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα – Ακύρωση όλων των εκδρομών και κάλεσμα για συγκέντρωση το βράδυ στην Τούμπα

Συγκίνηση προκαλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ με τις κινήσεις τους μετά το τροχαίο στη Ρουμανία που πρ...
21:23 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με συγκίνηση για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε οπαδούς τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι