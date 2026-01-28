«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Πανό στο Άμστερνταμ από τους φίλους του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έφτιαξαν και σήκωσαν πανό στο Άμστερνταμ για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, προτού κατευθυνθούν προς την «Johan Cruyff Arena», όπου στις 22:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για το Champions League.

Το πανό έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί», τιμώντας τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.