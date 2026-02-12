Ψυχική υγεία: Η τροφή που πρέπει να αποφεύγετε το πρωί, σύμφωνα με ειδικό

Τα γρήγορα γεύματα το πρωί, όπως τα αρτοσκευάσματα, οι μπάρες δημητριακών και τα ζαχαρούχα σνακ μαζί με τον πρωινό καφέ, δεν επιβαρύνουν μόνο το σώμα σας. Σύμφωνα με έναν κορυφαίο ειδικό, μπορούν να βλάψουν σοβαρά και την ψυχική σας υγεία.

Πρωινό γεύμα: Η παγίδα της «γρήγορης» λύσης

Ένα θρεπτικό πρωινό γεύμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας σωστά. Ωστόσο, με τις υποχρεώσεις να τρέχουν —από το ντους και το σχολείο των παιδιών μέχρι τη βόλτα του σκύλου— είναι πολύ εύκολο να καταλήξουμε σε μια γρήγορη, αλλά ανθυγιεινή επιλογή.

Ο Αμερικανός ψυχίατρος Dr. Daniel Amen προειδοποιεί ότι οι εύκολες λύσεις το πρωί μπορεί να είναι πιο επιζήμιες από όσο φαντάζεστε. Ο συγγραφέας περισσότερων από 30 βιβλίων με εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, μοιράστηκε ποιες είναι οι χειρότερες τροφές για το ξεκίνημα της ημέρας.

«Οι τροφές με ζάχαρη σε συνδυασμό με λίγη καφεΐνη, είναι ο χειρότερος συνδυασμός», εξηγεί ο ειδικός. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρόφιμα όπως τα ντόνατς, τα ζαχαρούχα δημητριακά, τα κρουασάν, ακόμα και ορισμένα είδη βρώμης, προκαλούν απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Το πάνκρεας αντιδρά άμεσα, με αποτέλεσμα περίπου 45 λεπτά αργότερα, ο εγκέφαλός σας νιώθει σαν να «κινείται μέσα σε μια λάσπη».

Τι συμβαίνει με τη βρώμη και τα παιδιά

Παρόλο που η βρώμη θεωρείται υγιεινή λόγω των φυτικών ινών, πολλές επεξεργασμένες ποικιλίες περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Ενώ οι φυτικές ίνες προσφέρουν κορεσμό, η ζάχαρη ακυρώνει τα οφέλη τους.

Ο Dr. Amen εστιάζει ιδιαίτερα στα παιδιά: «Δίνουμε στα παιδιά κάτι γρήγορο, όπως δημητριακά με ζάχαρη και χυμό πορτοκάλι. Το σάκχαρό τους εκτοξεύεται και μετά πάνε στο σχολείο και δεν μπορούν να σκεφτούν. Τους ζητάμε να συγκεντρωθούν και αδυνατούν. Γιατί να μην τρώνε αυγά το πρωί;»

Η συμβουλή του Dr. Amen υποστηρίζεται από επιστημονικές έρευνες. Σύμφωνα με τον οργανισμό Benenden Health, η ζάχαρη προσφέρει μόνο μια βραχυπρόθεσμη τόνωση. Τα επίπεδα γλυκόζης πέφτουν κατά μέσο όρο μετά από 20 λεπτά, με συνέπεια να αισθανόμαστε αδυναμία συγκέντρωσης.

Επιλέξτε πρωτεΐνη αντί για ζάχαρη

Αν θέλετε πνευματική διαύγεια και σταθερή ενέργεια, αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα σάκχαρα με επιλογές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως τα αυγά. Η ψυχική σας υγεία ξεκινά από το πιάτο σας.

Οι 10 καλύτερες τροφές για το πρωινό σας, σύμφωνα με ειδικούς

«Ας είμαστε ειλικρινείς – το να σηκωθείς από το κρεβάτι μερικές φορές μοιάζει ακατόρθωτο», αναφέρει το Healthline. «Αν νιώθετε συχνά υπνηλία το πρωί, να θυμάστε ότι οι τροφές που επιλέγετε μπορούν να κάνουν τη διαφορά, χαρίζοντάς σας την ενέργεια και το κίνητρο που χρειάζεστε για την ημέρα σας».

Ένα ισορροπημένο πρωινό πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες αργής απορρόφησης και υγιεινά λιπαρά, μαζί με φρούτα ή λαχανικά. Ακολουθούν 10 κορυφαίες τροφές για ένα δυναμικό ξεκίνημα:

Βρώμη : Είναι πλούσια σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, βοηθώντας σας να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

: Είναι πλούσια σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, βοηθώντας σας να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Βούτυρο αμυγδάλου : «Αν και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, είναι το είδος των λιπαρών που θέλετε στο πρωινό σας», σημειώνει το Healthline. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία σχετίζονται με τη μείωση των καρδιακών παθήσεων και τον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου.

: «Αν και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, είναι το είδος των λιπαρών που θέλετε στο πρωινό σας», σημειώνει το Healthline. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία σχετίζονται με τη μείωση των καρδιακών παθήσεων και τον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου. Αυγά : Αποτελούν την τέλεια βάση για ένα σούπερ υγιεινό πρωινό. Είναι εξαιρετικά ευέλικτα: ομελέτα με λαχανικά, σκραμπλ, μελάτα ή σφιχτά – οι επιλογές είναι αμέτρητες.

: Αποτελούν την τέλεια βάση για ένα σούπερ υγιεινό πρωινό. Είναι εξαιρετικά ευέλικτα: ομελέτα με λαχανικά, σκραμπλ, μελάτα ή σφιχτά – οι επιλογές είναι αμέτρητες. Ελληνικό γιαούρτι : Μια εξαιρετική πηγή προβιοτικών που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου.

: Μια εξαιρετική πηγή προβιοτικών που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου. Παπάγια : Πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες Α και C.

: Πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες Α και C. Τριμμένος λιναρόσπορος : Διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την πέψη και μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα. Μπορείτε να τον προσθέσετε στη βρώμη, στο γιαούρτι, σε smoothies ή σε αρτοσκευάσματα.

: Διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την πέψη και μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα. Μπορείτε να τον προσθέσετε στη βρώμη, στο γιαούρτι, σε smoothies ή σε αρτοσκευάσματα. Berries (Μούρα) : Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιταμίνη C. Έχουν γλυκιά γεύση αλλά χαμηλές θερμίδες.

: Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και βιταμίνη C. Έχουν γλυκιά γεύση αλλά χαμηλές θερμίδες. Σπόροι Chia : Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες προσφέρει κορεσμό. Δοκιμάστε να τους αναμίξετε με γάλα για να φτιάξετε ένα απολαυστικό chia pudding.

: Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες προσφέρει κορεσμό. Δοκιμάστε να τους αναμίξετε με γάλα για να φτιάξετε ένα απολαυστικό chia pudding. Αβοκάντο : Περιέχει πλήθος θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, κάλιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β και Ε.

: Περιέχει πλήθος θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, κάλιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β και Ε. Καρύδα: Πλούσια σε φυτικές ίνες και πολύτιμα μέταλλα.

«Η προσθήκη αυτών των τροφών στο πρωινό σας μπορεί να σας δώσει την έξτρα ώθηση που χρειάζεστε για μια γεμάτη μέρα. Οι βιταμίνες, τα αντιοξειδωτικά, οι πρωτεΐνες και τα καλά λιπαρά θα σας κάνουν να νιώθετε γεμάτοι ζωντάνια», καταλήγουν οι ειδικοί.

Για το μέγιστο όφελος, στοχεύστε σε ένα γεύμα που συνδυάζει πρωτεΐνη με υδατάνθρακες αργής πέψης και καλά λιπαρά.