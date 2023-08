Ποια πίτσα έχει προστατευτική δράση σε καρκίνο, έμφραγμα και αρθρίτιδα – Τι δείχνουν οι έρευνες

Είναι γεγονός: Έρευνες δείχνουν ότι η αγαπημένη μας πίτσα κάνει καλό στην υγεία μας, προλαμβάνει την αθηροσκλήρυνση, έχει προστατευτική δράση σε διάφορους τύπου καρκίνου και μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Plus: Το μυστικό των ερευνητών για μια πίτσα γεμάτη αντιοξειδωτικά!

Το πιο τρελό όνειρο των pizza foodlovers έγινε πραγματικότητα: η πίτσα είναι υγιεινή τροφή και μπορεί να μας προστατέψει από 5 επικίνδυνες ασθένειες. Μια σειρά ιταλικών ερευνητικών μελετών αποδεικνύει ότι η κατανάλωση πίτσας μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την υγεία ενός ατόμου. Πιο συγκεκριμένα:

1. Δεν προκαλεί αθηροσκλήρωση

Το 2001, ο Dario Giugliano, ο Francesco Nappo και ο Ludovico Coppola, στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, δημοσίευσαν άρθο στο περιοδικό Circulation με τίτλο Pizza and Vegetables Don’t Stick to the Endothelium. Τα ευρήματά τους ήταν ότι, σε αντίθεση με πολλά άλλα παραδοσιακά ιταλικά γεύματα, η πίτσα δεν προκαλεί απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων (αθηροσκλήρωση) και θάνατο. Ο Silvano Gallus του Istituto di Ricerche Farmacologiche, στο Μιλάνο, έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση πίτσας.

2. Φαίνεται να επιδρά κατά του καρκίνου

Το 2003, μαζί με συναδέλφους του από τη Νάπολη και τη Ρώμη, ο Gallus δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο Does Pizza Protect Against Cancer;, στο International Journal of Cancer. Συγκρίνει αρκετές χιλιάδες άτομα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του οισοφάγου, του λάρυγγα, του παχέος εντέρου ή του ορθού με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για άλλες, μη καρκινικές παθήσεις. Αρκετά νοσοκομεία συγκέντρωσαν δεδομένα σχετικά με το τι έτρωγαν συνήθως οι ασθενείς. Η μελέτη καταλήγει για μια «φαινομενικά ευνοϊκή επίδραση της πίτσας στον κίνδυνο καρκίνου στην Ιταλία».

Ένα χρόνο αργότερα, στο European Journal of Cancer Prevention, ο Gallus και δύο συνάδελφοί του έγραψαν ότι: «Η τακτική κατανάλωση πίτσας, ενός από τα πιο τυπικά ιταλικά τρόφιμα, έδειξε μειωμένο κίνδυνο για καρκίνους του πεπτικού συστήματος».

3. Προλαμβάνει την καρδιακή προσβολή

Επίσης το 2004, δημοσιεύτηκε μελέτη με τίτλο Pizza and Risk of Acute Myocardial Infarction, στο European Journal of Clinical Nutrition. Όπως θα περίμενε κανείς από τον τίτλο, σκοπός του ήταν «να αξιολογήσει τον πιθανό ρόλο της κατανάλωσης πίτσας στον κίνδυνο οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου». Ο Gallus και η ομάδα του «προτείνουν ότι η κατανάλωση πίτσας είναι ένας ευνοϊκός δείκτης» για την πρόληψη, ή τουλάχιστον όχι πρόκληση, καρδιακών προσβολών.

4. Δεν σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού

Ο Gallus δεν ισχυρίζεται σε καμία περίπτωση ότι η πίτσα προλαμβάνει όλα τα δεινά. Μια μελέτη υπό την ηγεσία του Gallus με τίτλο Κατανάλωση πίτσας και ο κίνδυνος του καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών και του προστάτη εμφανίστηκε το 2006 στο European Journal of Cancer Prevention.

Αυτοί οι τύποι καρκίνου εμφανίζονται διαφορετικά από τους τύπους που πιστεύεται ότι αποτρέπονται από την πίτσα. Η μελέτη διατυπώνει με μήνυμά της: «Τα αποτελέσματά μας δεν δείχνουν σχετικό ρόλο της πίτσας στον κίνδυνο καρκίνων που σχετίζονται με τις ορμόνες του φύλου».

Οι μελέτες του Gallus καταλήγουν στο εξής: «Η πίτσα μπορεί στην πραγματικότητα να αντιπροσωπεύει απλώς έναν γενικό δείκτη της λεγόμενης μεσογειακής διατροφής, η οποία έχει αποδειχθεί ότι έχει πιθανά οφέλη για την υγεία». Όλα τα παραπάνω αφορούν την ιταλική πίτσα, που φτιάχνεται στην Ιταλία, και ακόμη καλύτερα, στην σπιτική πίτσα.

5. Βελτιώνει την ένταση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Nutrients Journal, οι ερευνητές μελέτησαν ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα για να διερευνήσουν εάν η πίτσα και τα συστατικά της μπορούν να μειώσουν την ένταση των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Οι ερευνητές ανάφεραν ότι η αυξημένη κατανάλωση πίτσας, μοτσαρέλας και ελαιόλαδου βελτίωσαν την ένταση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ωφέλιμη επίδραση της πίτσας στη δραστηριότητα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν επιτυγχάνουν εύκολα μια παρατεταμένης ύφεση της νόσου. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές εστίασαν στην πίτσα, ένα τρόφιμο που είναι φθηνό, νόστιμο και προσβάσιμο παγκοσμίως. Σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, στην Ιταλία, το 44% των Ιταλών φτιάχνει πίτσα στο σπίτι και το 58% καταναλώνει πίτσα μέσω πιτσαριών.

Ποια πίτσα έχει προστατευτική δράση σε όλες τις παραπάνω ασθένειες;

Στην Ιταλία δεν θεωρούν την πίτσα ως ανθυγιεινό ή πρόχειρο φαγητό, αλλά ένα ισορροπημένη γεύμα που αποτελεί πηγή υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών. Σύμφωνα με την ιταλική παράδοση, η πίτσα αποτελείται από σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, φρέσκο τυρί μοτσαρέλα, ντοματίνια και βασιλικό, πάνω από μια λεπτή ζύμη από αλεύρι σίτου ή ολικής άλεσης που περιέχει νερό, αλάτι και μαγιά. Αυτή πίτσα έχει προστατευτική δράση.

Το μυστικό των ερευνητών: Πώς θα κάνουμε την πίτσα πιο υγιεινή;

Χημικοί τροφίμων από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ δήλωσαν ότι βρήκαν τρόπους να ενισχύσουν την αντιοξειδωτική περιεκτικότητα της ζύμης πίτσας ολικής αλέσεως ψήνοντάς την σε υψηλότερες θερμοκρασίες και δίνοντας στη ζύμη χρόνο να φουσκώσει.

Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες που προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι τα αντιοξειδωτικά μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου, καρδιακών παθήσεων και άλλων παθήσεων.

Οι ερευνητές πειραματίστηκαν με τις θερμοκρασίες ψησίματος, το χρόνο ψησίματος και τον χρόνο ζύμωσης – τον χρόνο που δίνεται η ζύμη της πίτσας να φουσκώσει.

Τα επίπεδα αντιοξειδωτικών αυξήθηκαν έως και 60% με μεγαλύτερους χρόνους ψησίματος και έως και 82% με υψηλότερες θερμοκρασίες ψησίματος, ανάλογα με τον τύπο του αλεύρου σίτου και το αντιοξειδωτικό τεστ που χρησιμοποιήθηκε. Ο χρόνος ψησίματος και η θερμοκρασία μπορούν να αυξηθούν χωρίς να καεί η πίτσα, αρκεί να γίνει προσεκτικά, δήλωσαν οι ερευνητές.

Οι ερευνητές εξέτασαν τους χρόνους ζύμωσης έως και δύο ολόκληρες ημέρες και διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι σε ορισμένες περιπτώσεις διπλασίασαν τα αντιοξειδωτικά της ζύμης. Αυτό πιθανότατα προήλθε από χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται από ζυμομύκητες στη ζύμη που είχαν περισσότερο χρόνο να απελευθερώσουν τα αντιοξειδωτικά συστατικά. Ένας μέσος χρόνος ζύμωσης είναι περίπου 18 ώρες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και από οργανισμούς σιτηρών, αλλά όχι από τη βιομηχανία πίτσας.

