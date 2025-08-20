Κολοκύθι: 7 τρόποι που κάνει καλό στο σώμα μας

oloygeia.gr

Υγεία

κολοκύθι
Κολοκύθι | Photo: rf123

Όταν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, δύσκολα δεν μας έρχεται στο μυαλό αυτό το δροσερό, πράσινο λαχανικό που βρίσκουμε σε κάθε κήπο και σε κάθε τραπέζι, το κολοκύθι. Ελαφρύ, ευέλικτο και γεμάτο γεύση, μπορεί να σταθεί τόσο μόνο του όσο και σαν βάση για αμέτρητες συνταγές.

Πέρα όμως από την απλότητα και τη γαστρονομική του αξία, κρύβει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Οι ερευνητές το έχουν μελετήσει για τις ιδιαίτερες ιδιότητες του, ενώ η παραδοσιακή κουζίνα το έχει τιμήσει εδώ και αιώνες. Και το καλύτερο; Είναι ένα τρόφιμο που μπορούμε όλοι εύκολα να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.

Τι μπορεί να προσφέρει, λοιπόν, αυτό το ταπεινό λαχανικό στο σώμα μας αν το καταναλώνουμε τακτικά;

Περισσότερα στο oloygeia.gr: Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε κολοκύθια τακτικά;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση ουσίας που ταξινομήθηκε ως τοξική στα καλλυντικά

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων

Υπουργείο Ανάπτυξης: 35,8 εκατ. ευρώ για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον παπαγάλο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
15:30 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Κύμινο: Διατροφική αξία και οφέλη για την υγεία – Πόσο μπορούμε να τρώμε;

Από την αρχαία Μεσοποταμία μέχρι τις σύγχρονες κουζίνες της Μεσογείου, κάποια μπαχαρικά δεν έχ...
13:46 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Νοσοκομείο Μεταξά: Σκύλοι θεραπείας «συνοδοιπόροι» στη μάχη κατά του καρκίνου – Δάκρυα, χαμόγελα και ελπίδα στη χημειοθεραπεία

Μπορεί η αγκαλιά σε ένα σκύλο να γλυκάνει το δύσκολο μονοπάτι της χημειοθεραπείας; Την απάντησ...
06:00 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Καρδιακή ανεπάρκεια: Το Νο1 σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί στους αστραγάλους, σύμφωνα με ειδικούς

Ένα φαινομενικά αθώο σύμπτωμα μπορεί να συνδέεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με ει...
22:00 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ύπνος: 5 τροφές για να μειώσετε τα επίπεδα κορτιζόλης το βράδυ και να κοιμηθείτε καλά

Είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθετε στρες και κούραση έπειτα από μια κουραστική μέρα στη δου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο