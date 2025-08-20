Κολοκύθι: 7 τρόποι που κάνει καλό στο σώμα μας

Όταν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, δύσκολα δεν μας έρχεται στο μυαλό αυτό το δροσερό, πράσινο λαχανικό που βρίσκουμε σε κάθε κήπο και σε κάθε τραπέζι, το κολοκύθι. Ελαφρύ, ευέλικτο και γεμάτο γεύση, μπορεί να σταθεί τόσο μόνο του όσο και σαν βάση για αμέτρητες συνταγές.

Πέρα όμως από την απλότητα και τη γαστρονομική του αξία, κρύβει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Οι ερευνητές το έχουν μελετήσει για τις ιδιαίτερες ιδιότητες του, ενώ η παραδοσιακή κουζίνα το έχει τιμήσει εδώ και αιώνες. Και το καλύτερο; Είναι ένα τρόφιμο που μπορούμε όλοι εύκολα να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.

Τι μπορεί να προσφέρει, λοιπόν, αυτό το ταπεινό λαχανικό στο σώμα μας αν το καταναλώνουμε τακτικά;

