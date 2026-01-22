Καρκίνος του παχέος εντέρου: Οι τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με γιατρό

Σύνοψη από το

  • Τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνονται ανησυχητικά στις νεότερες ηλικίες. Οι οργανισμοί υγείας συνιστούν πλέον τον τακτικό έλεγχο από την ηλικία των 45 ετών, αντί για τα 50.
  • Η κατανάλωση φυτικών ινών είναι θεμελιώδης για την υγεία του παχέος εντέρου, καθώς βοηθά στην κινητικότητα και τρέφει τα ωφέλιμα βακτήρια που παράγουν αντιφλεγμονώδεις ενώσεις.
  • Το επεξεργασμένο κρέας είναι η τροφή που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, με την κατανάλωσή του να ανεβάζει τον κίνδυνο ορθοπρωκτικού καρκίνου κατά 22%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Καρκίνος του παχέος εντέρου: Οι τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με γιατρό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Για δεκαετίες, ο καρκίνος του παχέος εντέρου θεωρούνταν μια νόσος που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τους ανθρώπους άνω των 50 ετών. Ωστόσο, τα τελευταία ιατρικά δεδομένα ανατρέπουν τα δεδομένα. Με τα ποσοστά εμφάνισης της νόσου να αυξάνονται ανησυχητικά στις νεότερες ηλικίες, οι επαγγελματίες υγείας απευθύνουν έκκληση για εγρήγορση και αλλαγή τρόπου ζωής. Ένας γαστρεντερολόγος μοιράζεται τις τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο.

Καρκίνος του παχέος εντέρου: «Είμαι γιατρός και αυτά είναι τα 6 συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε»

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ο έλεγχος σε νεότερη ηλικία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πριν αυτά εξελιχθούν σε κάτι σοβαρό.

Ο Dr. David Clarke, γαστρεντερολόγος και πρόεδρος της Ένωσης για τη Θεραπεία Νευροπλαστικών Συμπτωμάτων, δήλωσε: «Λόγω της τάσης αύξησης των ποσοστών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες, οι μεγάλοι οργανισμοί υγείας συνιστούν πλέον οι ενήλικες μέσου κινδύνου να ξεκινούν τον τακτικό έλεγχο στην ηλικία των 45 ετών, αντί για τα 50».

Καρκίνος: Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί η υγεία του εντέρου είναι καθοριστική στην πρόληψη του καρκίνου

Το παχύ έντερο παίζει ζωτικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών από την τροφή, ενώ παράλληλα αποθηκεύει τα απόβλητα και δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα ωφέλιμα βακτήρια.

Αυτά τα «καλά» βακτήρια παράγουν απαραίτητες βιταμίνες, όπως η βιταμίνη K και ορισμένες βιταμίνες του συμπλέγματος B. Όταν το έντερο δεν λειτουργεί σωστά, οι συνέπειες ξεκινούν από την ενοχλητική δυσκοιλιότητα και φτάνουν μέχρι σοβαρότερες παθήσεις.

Οι κίνδυνοι από την κακή λειτουργία του εντέρου

Σύμφωνα με τον Dr. Clarke, η κακή λειτουργία του παχέος εντέρου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης:

  • Εκκολπωμάτωσης: Αδύναμα σημεία στο τοίχωμα του εντέρου που μπορεί να μολυνθούν
  • Φλεγμονωδών νόσων του εντέρου
  • Καρκίνου

Η δύναμη των φυτικών ινών

Μία από τις πιο απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το έντερό σας είναι να τρώτε περισσότερες φυτικές ίνες. «Μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το θεμέλιο για την υγεία του παχέος εντέρου», δηλώνει ο Dr. Clarke. Οι ίνες βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου και «τρέφουν» τα ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία στη συνέχεια παράγουν αντιφλεγμονώδεις ενώσεις.

Τροφές που πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας:

  • Δημητριακά ολικής αλέσεως: Βρώμη, καστανό ρύζι και κριθάρι
  • Όσπρια: Φασόλια και φακές
  • Φρούτα και λαχανικά
  • Ξηροί καρποί και σπόροι: Ιδιαίτερα οι σπόροι chia και ο λιναρόσπορος
  • Καλά λιπαρά: Το ελαιόλαδο και το αβοκάντο είναι πολύ καλύτερες επιλογές από τα κορεσμένα λίπη

Η τροφή που πρέπει να αποφεύγετε «πάση θυσία»

Η τροφή που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι το επεξεργασμένο κρέας. Η κατανάλωσή του αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ορθοπρωκτικού καρκίνου κατά 22%.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Αυτό το κοινό όνειρο ίσως αποτελεί προειδοποίηση για την υγεία σας – Τι είναι οι υπναγωγικοί σπασμοί

Πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει την εξής εμπειρία: μόλις ακουμπήσουν το κεφάλι τους στο μαξιλάρι ...
06:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τριχόπτωση: 5 τροφές που προκαλούν σταδιακά απώλεια μαλλιών χωρίς να το γνωρίζετε

Η τριχόπτωση δεν είναι πάντα ζήτημα γονιδίων ή άγχους. Πολύ συχνά, είναι το αποτέλεσμα μιας &#...
22:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαγνήσιο vs Ψευδάργυρος: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς – Τα οφέλη και οι πιθανές παρενέργειες

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής υγείας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδ...
21:17 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης για γρίπη: Αν χρειαστεί, θα εκδώσουμε οδηγίες για τη χρήση μάσκας στα νοσοκομεία εκ νέου

Νέα έκκληση για εμβολιασμό απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι