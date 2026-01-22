Καρκίνος του παχέος εντέρου: Οι τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με γιατρό

Για δεκαετίες, ο καρκίνος του παχέος εντέρου θεωρούνταν μια νόσος που αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά τους ανθρώπους άνω των 50 ετών. Ωστόσο, τα τελευταία ιατρικά δεδομένα ανατρέπουν τα δεδομένα. Με τα ποσοστά εμφάνισης της νόσου να αυξάνονται ανησυχητικά στις νεότερες ηλικίες, οι επαγγελματίες υγείας απευθύνουν έκκληση για εγρήγορση και αλλαγή τρόπου ζωής. Ένας γαστρεντερολόγος μοιράζεται τις τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ο έλεγχος σε νεότερη ηλικία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πριν αυτά εξελιχθούν σε κάτι σοβαρό.

Ο Dr. David Clarke, γαστρεντερολόγος και πρόεδρος της Ένωσης για τη Θεραπεία Νευροπλαστικών Συμπτωμάτων, δήλωσε: «Λόγω της τάσης αύξησης των ποσοστών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες, οι μεγάλοι οργανισμοί υγείας συνιστούν πλέον οι ενήλικες μέσου κινδύνου να ξεκινούν τον τακτικό έλεγχο στην ηλικία των 45 ετών, αντί για τα 50».

Γιατί η υγεία του εντέρου είναι καθοριστική στην πρόληψη του καρκίνου

Το παχύ έντερο παίζει ζωτικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών από την τροφή, ενώ παράλληλα αποθηκεύει τα απόβλητα και δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα ωφέλιμα βακτήρια.

Αυτά τα «καλά» βακτήρια παράγουν απαραίτητες βιταμίνες, όπως η βιταμίνη K και ορισμένες βιταμίνες του συμπλέγματος B. Όταν το έντερο δεν λειτουργεί σωστά, οι συνέπειες ξεκινούν από την ενοχλητική δυσκοιλιότητα και φτάνουν μέχρι σοβαρότερες παθήσεις.

Οι κίνδυνοι από την κακή λειτουργία του εντέρου

Σύμφωνα με τον Dr. Clarke, η κακή λειτουργία του παχέος εντέρου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης:

Εκκολπωμάτωσης: Αδύναμα σημεία στο τοίχωμα του εντέρου που μπορεί να μολυνθούν

Φλεγμονωδών νόσων του εντέρου

Καρκίνου

Η δύναμη των φυτικών ινών

Μία από τις πιο απλές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το έντερό σας είναι να τρώτε περισσότερες φυτικές ίνες. «Μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες είναι το θεμέλιο για την υγεία του παχέος εντέρου», δηλώνει ο Dr. Clarke. Οι ίνες βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου και «τρέφουν» τα ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία στη συνέχεια παράγουν αντιφλεγμονώδεις ενώσεις.

Τροφές που πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας:

Δημητριακά ολικής αλέσεως: Βρώμη, καστανό ρύζι και κριθάρι

Όσπρια: Φασόλια και φακές

Φρούτα και λαχανικά

Ξηροί καρποί και σπόροι: Ιδιαίτερα οι σπόροι chia και ο λιναρόσπορος

Καλά λιπαρά: Το ελαιόλαδο και το αβοκάντο είναι πολύ καλύτερες επιλογές από τα κορεσμένα λίπη

Η τροφή που πρέπει να αποφεύγετε «πάση θυσία»

Η τροφή που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι το επεξεργασμένο κρέας. Η κατανάλωσή του αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ορθοπρωκτικού καρκίνου κατά 22%.