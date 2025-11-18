ΕΟΠΥΥ: Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Αύξηση της ιατρικής αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ, για τους ήδη συμβεβλημένους από το 2022 Προσωπικούς Ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδικαίως και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι προσωπικοί ιατροί τους οποίους αφορά η παρούσα πρόσκληση έχουν ήδη ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να επισυνάψουν στην αίτηση για υπογραφή της νέας σύμβασης μέσω της πλατφόρμας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr.

Ο ΙΣΑ ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ’ οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας, για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ενημερώθηκε για τη δημοσιοποίηση της νέας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ προς τους προσωπικούς ιατρούς και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν σχετικά και έχει δεχθεί σειρά διαμαρτυριών από μέλη του, τα οποία επισημαίνουν ότι στο κείμενο περιλαμβάνονται κατ’ οίκον επισκέψεις, χωρίς καμία σαφή πρόβλεψη για τον τρόπο αμοιβής τους. «Η απουσία συγκεκριμένων όρων θεωρείται προβληματική, καθώς εισάγει αιφνιδιαστικά πρόσθετες υποχρεώσεις που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου, ενώ αφορούν υπηρεσίες με σημαντικό κόστος χρόνου, μετακινήσεων και λειτουργικών εξόδων», τονίζει ο ΙΣΑ.

Εκφράζει την πάγια θέση ότι η κατ’ οίκον επίσκεψη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ούτε να παρέχεται χωρίς αμοιβή. «Πρέπει να αποτελεί επιλογή του ιατρού, να πραγματοποιείται μόνο όταν αυτό είναι εφικτό, και να αποζημιώνεται με αμοιβή που θα συμφωνηθεί θεσμικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Οποιαδήποτε υποχρέωση χωρίς αντίστοιχη αποζημίωση υπονομεύει την αξιοπρέπεια του ιατρού και τη βιωσιμότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», σημειώνει ο ΙΣΑ.

Παράλληλα, «αναμένει τη δημοσιοποίηση της απόφασης για σημαντική αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση, για κλινικούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, όπως έχει δεσμευθεί ο υπουργός Υγείας. Η ενίσχυση της αποζημίωσης αποτελεί κρίσιμο βήμα για να συνεχίσουν οι γιατροί να στηρίζουν ουσιαστικά τον θεσμό».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Ο προσωπικός ιατρός είναι ο πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο θεσμός πρέπει να γίνει ελκυστικός, ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανούς επιστήμονες. Ζητούμε αξιοπρεπείς αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί να τίθενται υποχρεώσεις χωρίς προηγούμενο διάλογο και χωρίς την αντίστοιχη οικονομική κάλυψη. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των γιατρών και να διεκδικεί όρους που αντανακλούν τον σεβασμό στο έργο τους».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ