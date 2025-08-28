Διαβήτης τύπου 2: Η τροφή που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Διαβήτης τύπου 2: Η Νο1 τροφή που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη
Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ δίνει νέες πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και τον διαβήτη τύπου 2. Ενώ γνωρίζουμε τη σημασία της υγιεινής διατροφής, η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει σε μία τροφή που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Διαβήτης τύπου 2: Η Νο1 τροφή που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 830 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με διαβήτη, εκ των οποίων περισσότεροι από το 95% πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Παράγοντες του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των περιστατικών.

Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως είναι μία από τις συστάσεις των ειδικών για τη μείωση του κινδύνου διαβήτη, καθώς και για τη διαχείρισή του. Νέα μελέτη από ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, διαπίστωσε ότι μία συγκεκριμένη τροφή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά αυτό εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής της.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνή κατανάλωση τηγανητών πατατών συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

«Η μελέτη μας προσφέρει βαθύτερες και πιο ολοκληρωμένες γνώσεις εξετάζοντας διαφορετικούς τύπους πατατών, παρακολουθώντας τη διατροφή επί δεκαετίες και διερευνώντας τις επιπτώσεις της αντικατάστασης των πατατών με άλλα τρόφιμα. Μετατοπίζουμε τη συζήτηση από το ερώτημα “είναι οι πατάτες καλές ή κακές;” σε μια πιο λεπτομερή και χρήσιμη ερώτηση: Πώς παρασκευάζονται και ποιες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν;» δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Seyed Mohammad Mousavi, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Διατροφής.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν τη διατροφή και τα περιστατικά διαβήτη περισσότερων από 205.107 συμμετεχόντων, για πάνω από 30 χρόνια. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν τακτικά ερωτηματολόγια σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης διαφόρων τροφίμων, όπως τηγανητές, ψητές, βραστές πατάτες και δημητριακά ολικής άλεσης.

Καταγράφηκαν επίσης οι διαγνώσεις υγείας τους, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2, καθώς και διάφοροι άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής και δημογραφικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 22.299 συμμετέχοντες εμφάνισαν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση τριών μερίδων τηγανητών πατατών την εβδομάδα αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά 20%. Σημείωσαν επίσης ότι η αντικατάσταση των ψητών, βραστών ή σε μορφή πουρέ πατατών με δημητριακά ολικής αλέσεως (ζυμαρικά, ψωμί ολικής αλέσεως) θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 4%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι η αντικατάσταση των τηγανητών πατατών με δημητριακά ολικής αλέσεως εκτιμάται ότι μειώνει τον κίνδυνο κατά 19%. Ακόμα και η αντικατάσταση των τηγανητών πατατών με επεξεργασμένα δημητριακά εκτιμάται ότι μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

«Το μήνυμα για τη δημόσια υγεία εδώ είναι απλό και ισχυρό: Μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας διατροφή μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Ο περιορισμός των πατατών, ειδικά των τηγανητών και η επιλογή υγιεινών πηγών υδατανθράκων από δημητριακά ολικής αλέσεως, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαβήτη τύπου 2 σε όλο τον πληθυσμό», δήλωσε ο Walter Willett, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής.

