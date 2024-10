Αυτή η δραστηριότητα μία φορά τον μήνα μπορεί να προσθέσει 10 χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με ειδικούς

Τι θα γινόταν αν κάνατε κάθε μήνα κάτι διασκεδαστικό, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την υγεία σας συμβάλλοντας στην αύξηση της διάρκειας της ζωής σας κατά 10 χρόνια; Αυτό ακριβώς κάνει η ενασχόληση με την τέχνη, σύμφωνα με ειδικούς.

«Είμαστε κυριολεκτικά συνδεδεμένοι με τις τέχνες», δήλωσε η Susan Magsamen, ιδρύτρια και διευθύντρια του International Arts + Mind Lab στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροαισθητικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. «Η είσοδος από τις αισθήσεις μας δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ των 86 δισεκατομμυρίων νευρώνων του εγκεφάλου μας. Η ενασχόληση με την τέχνη, είτε ως θεατής είτε ως δημιουργός, φέρνει πραγματικά πληροφορίες στο σώμα μας και επηρεάζει βαθιά τα βιολογικά μας κυκλώματα».

Έτσι, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε ένα μουσείο, μια συναυλία, μια γκαλερί τέχνης ή οτιδήποτε άλλο σας ενδιαφέρει, μπορεί να χαρίσετε στον εαυτό σας ένα απίστευτο δώρο.

Πώς η τέχνη επηρεάζει την σωματική μας υγεία

Η τέχνη είναι γνωστό ότι επηρεάζει την υγεία με πολλούς τρόπους. «Το να δώσουμε έναν ορισμό της τέχνης μπορεί να κάνει κάποιες από τις έρευνες δύσκολες, αλλά αυτό που γνωρίζουμε υποδηλώνει ότι τα έργα τέχνης έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία μας», λέει η Magsamen, η οποία έγραψε το μπεστ σέλερ “Your Brain on Art: How the Arts Transform Us” με τη συν-συγγραφέα Ivy Ross.

«Οι γιατροί σε όλο τον κόσμο συνιστούν επισκέψεις σε μουσεία και ενασχόληση με τις τέχνες. Τα διάφορα είδη τέχνης επηρεάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα με διαφορετικούς τρόπους. Όπως ακριβώς όταν μας συνταγογραφούν φάρμακα, (είναι αλήθεια ότι) οι τύποι, οι δόσεις και η διάρκεια της επαφής με την τέχνη λειτουργούν διαφορετικά για κάθε άνθρωπο», αναφέρει η ειδικός.

Τέχνη και θεραπεία

Η τέχνη έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο θεραπείας σε όλη την ιστορία. «Η ενασχόληση με δημιουργικές τέχνες χρησιμοποιείται στη θεραπεία μιας ποικιλίας καταστάσεων που περιλαμβάνουν την ψυχική υγεία, τον καρκίνο, το εγκεφαλικό επεισόδιο και πολλά άλλα», αναφέρει η Mayo Clinic.

«Η ιδέα πίσω από τη θεραπεία με δημιουργικές τέχνες είναι ότι η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα και να αναρρώσουν ή να αντιμετωπίσουν κλινικές ανάγκες όπως η μείωση του άγχους και η μείωση της αρτηριακής πίεσης».

Τέχνη και ψυχική υγεία

Η επαφή με τις τέχνες έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά την ψυχική υγεία, σύμφωνα με ειδικούς. «Στη δεκαετία του 1940, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες εκφράζονταν μέσω της τέχνης», αναφέρει η Mayo Clinic. «Αυτή η παρατήρηση ενέπνευσε τη χρήση της θεραπείας με δημιουργικές τέχνες ως τεχνική για καταστάσεις όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές διάθεσης, η σχιζοφρένεια και η άνοια».

Η θεραπεία δημιουργικών τεχνών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ψυχικών καταστάσεων επειδή μπορεί:

να βελτιώσει την εστίαση,

να βοηθήσει στην επεξεργασία των συναισθημάτων,

να βελτιώσει την επικοινωνία και

να αυξήσει την αυτοεκτίμηση.

Μόλις 20 λεπτά ενασχόλησης με την τέχνη μπορούν να αυξήσουν την διάρκεια ζωής

Μόνο 20 λεπτά επαφής με την τέχνη το μήνα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής σας. Μπορείτε να δοκιμάστε χορό, κεραμική, κηπουρική… Η λίστα είναι σχεδόν ατελείωτη. Δεν χρειάζεται να είστε καλοί, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχή, λέει η Magsamen. «Δεν χρειάζεται να είστε καλοί στις τέχνες για να έχετε μεγάλο όφελος».

Η τέχνη προσφέρει πολλά οφέλη για όλο το σώμα. Σύμφωνα με τους Magsamen και Ross, οι τέχνες χρησιμοποιούνται με τουλάχιστον έξι ξεχωριστούς τρόπους για να θεραπεύσουν το σώμα:

ως προληπτική ιατρική,

ως ανακούφιση συμπτωμάτων για καθημερινά θέματα υγείας,

ως θεραπεία ή παρέμβαση για ασθένειες,

αναπτυξιακά ζητήματα και ατυχήματα,

ως ψυχολογική υποστήριξη,

ως εργαλείο για επιτυχημένη διαβίωση με χρόνια προβλήματα και

στο τέλος της ζωής για να παρέχουν παρηγοριά και νόημα.

Ποια τέχνη να επικέξετε;

Ενώ δεν υπάρχει «καλύτερο» είδος τέχνης, μερικά είδη έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στον εγκέφαλό σας, όπως για παράδειγμα ο πηλός μοντελοποίησης.

«Εμπλέκει τόσο τα χέρια σας όσο και πολλά μέρη του εγκεφάλου σας σε αισθητηριακές εμπειρίες», λέει η Girija Kaimal, καθηγήτρια στο Drexel University και ερευνήτρια στην θεραπεία τέχνης.

«Η αίσθηση της αφής σας, η αίσθηση του τρισδιάστατου χώρου, η όραση, ίσως λίγος ήχος – όλα αυτά συνδέονται με τη χρήση πολλών τμημάτων του εαυτού σας για την αυτοέκφραση και πιθανότατα είναι πιο ωφέλιμα».