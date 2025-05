Γάζα: Τουλάχιστον 29 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Νετανιάχου: «Υπέρτατος στόχος» η ήττα της Χαμάς

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας στη Γάζα ανέφερε σήμερα ότι τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη νύχτα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου το Ισραήλ εμποδίζει κάθε είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο «υπέρτατος στόχος» του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας είναι η ήττα της Χαμάς.

Στις 18 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός τερμάτισε μια δίμηνη εκεχειρία με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και επανέλαβε την επίθεσή του στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος.

Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χθες το βράδυ σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι της οικογένειας Αμπού Σαχλούλ στον καταυλισμό προσφύγων Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας, δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας, ο Μοχάμεντ αλ-Μουγκάγιερ.

