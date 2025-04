Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός διαπράττει γενοκτονία αναφέρει σε έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία

«Ο κόσμος παρακολουθεί απευθείας στις οθόνες του» καθώς διαπράττεται «γενοκτονία» από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλει η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, η Ανιές Καλαμάρ, στα προλεγόμενα της ετήσιας έκθεσης της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

«Από την 7η Οκτωβρίου 2023, την ημέρα κατά την οποία η Χαμάς διέπραξε φρικιαστικά εγκλήματα εναντίον πολιτών του Ισραήλ και πήρε ομήρους πάνω από 250 ανθρώπους, ο κόσμος παρακολουθεί απευθείας στις οθόνες του να διαπράττεται γενοκτονία. Κράτη παρακολουθούν, ως εάν να ήταν ανίσχυρα, το Ισραήλ να σκοτώνει χιλιάδες Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες, να σφαγιάζει ολόκληρες οικογένειες, γενεές επί γενεών, να καταστρέφει κατοικίες, μέσα για την επιβίωση, νοσοκομεία και σχολικά ιδρύματα», αναφέρει η κυρία Καλαμάρ (σελ. 9).

Στο κεφάλαιο της έκθεσής της που είναι αφιερωμένο στη Μέση Ανατολή (σελ. 59 κ.ε.), η Διεθνής Αμνηστία επανέρχεται στην κατηγορία πως διαπράττεται «γενοκτονία», που είχε ήδη διατυπώσει το 2024 κι έχει διαψευστεί κατηγορηματικά από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

“The Genocide in Gaza is deepening, escalating, out of control – yet the silence is deafening. Why won’t our leaders stand up, speak up, demand an end to the starvation and slaughter? STOP ISRAEL’S GENOCIDE NOW.”

