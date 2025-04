ΗΠΑ: 4 παιδιά νεκρά έπειτα από εισβολή οχήματος σε παιδικό σταθμό στο Ιλινόις- Συνελήφθη ο οδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28/4) στην κωμόπολη Τσάθαμ, κοντά στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόις στις ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε κτίριο όπου λειτουργούσε πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, σκοτώνοντας τέσσερις ανήλικους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:20 μ.μ., όταν το όχημα χτύπησε τρεις ανθρώπους έξω από το κτίριο, διαπέρασε το εσωτερικό και στη συνέχεια χτύπησε ακόμη ένα άτομο πριν βγει από την πίσω πλευρά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας του Τσάθαμ, Σκοτ Τάρτερ.

🚨#UPDATE: Here’s a photo of the back side of the woman suspected of driving a rogue Jeep that plowed through YNot’s after-school camp in Chatham, Illinois, leaving four dead and three mowed down outside and one crushed inside. Police apprehended the driver, and DUI is suspected.… pic.twitter.com/6L1oSaiTqj

