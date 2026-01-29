Βγήκε ραντεβού και η κοπέλα έφερε μαζί τους γονείς της – «Άρχισαν την ανάκριση, θα μείνω για πάντα single»

Για τον TikToker Brian (@brianbrister), η πιο πρόσφατη εμπειρία του σε ραντεβού απλά επιβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι θα μείνει μόνος για πάντα. Πήγε σε ραντεβού με μια γυναίκα που γνώρισε online και στην αρχή όλα φαίνονταν υποσχόμενα.

Συναντήθηκαν σε ένα καφέ, παρήγγειλαν καφέ και κάθισαν σε ένα τραπέζι για να μιλήσουν. Αμέσως είχαν καλή χημεία.

Υπήρξε “σπίθα”, ταίριαζαν.

Όμως, περίπου τρία λεπτά μετά την αρχή του ραντεβού, εκείνη ανέφερε αδιάφορα ότι η οικογένειά της ήταν εκεί.

Στην αρχή, σκέφτηκε ότι ίσως εννοούσε πως η οικογένειά της ήταν στην πόλη, για επίσκεψη, αλλά εκείνη διευκρίνισε ότι ήταν στο ίδιο καφέ.

Έδειξε πίσω του και άρχισε να κουνάει το χέρι της.

“Δεν πίστευα στα μάτια μου”

Όταν γύρισε και κοίταξε, πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκε με τη μητέρα της, τον πατέρα της και τον αδελφό της, οι οποίοι κάθονταν πίσω του, παρακολουθώντας σιωπηλά το ραντεβού τους.

«Η μαμά της με χαιρετάει, ο μπαμπάς κάνει μια αργή κίνηση με το κεφάλι σαν να κοιτάει την ψυχή μου», λέει ο Brian.

«Ο αδελφός της μοιάζει λες και παλεύει με αρκούδες για διασκέδαση».

Πριν προλάβει να επεξεργαστεί τι ακριβώς συνέβαινε, η μαμά της σηκώθηκε, έφερε μια καρέκλα και κάθισε μαζί τους χωρίς να ρωτήσει.

Ξαφνικά, βρέθηκε να περνάει από ανάκριση.

Η κοπέλα του ρώτησε τι δουλειά κάνει, και εκείνος άρχισε να απαντάει ευγενικά, γιατί δεν ήξερε τι άλλο να κάνει.

Ο μπαμπάς της συνέχισε με ακόμα περισσότερες ερωτήσεις, ρωτώντας για το πενταετές πλάνο του και σε ποια εκκλησία πηγαίνει.

“Έφερε και τον αδελφό της να με τρομάξει”

Ο αδελφός της δεν είπε λέξη. Απλά τον κοιτούσε με ένα απειλητικό βλέμμα, προσπαθώντας προφανώς να τον τρομοκρατήσει.

Κάποια στιγμή, η μαμά της είπε ότι τα Χριστούγεννα συνήθως τα περνάνε στο σπίτι τους, παρόλο που ο Brian είχε γνωρίσει τη σύντροφό του μόλις πριν από 10 λεπτά.

Συνεχίσανε να μιλάνε αμήχανα για άλλα πέντε με δέκα λεπτά, μέχρι που η οικογένειά της σηκώθηκε να φύγει. Ο Brian τους έσφιξε το χέρι και τους αποχαιρέτησε.

«Και η κοπέλα μου έφυγε μαζί τους,» είπε.

«Βγήκαν έξω όλοι μαζί. Εγώ απλά έμεινα εκεί να κοιτάω με απόλυτη έκπληξη και τελείωσα τον καφέ μου. Θα μείνω single για πάντα.»

Δεν υπήρξε καμία εξήγηση ή συγγνώμη από τη μεριά της.

Ήταν μια εντελώς απρόσμενη οικογενειακή επίθεση και μια άψογη αποχώρηση.

Ο Brian κατέληξε ότι το dating είναι κουραστικό και τελείως ασταθές.

«Συγγνώμη, τι; Αγαπώ την οικογένειά μου, αλλά ούτως ή άλλως, αυτά είναι υπερβολικά,» σχολίασε κάποιος στο βίντεο του Brian.

«Δόξα τω Θεώ που είμαι παντρεμένος και δεν χρειάζεται να βγαίνω ραντεβού το 2026. Χάχα,» είπε κάποιος άλλος.

«Πρέπει να σας πω πώς γνώρισα τον άντρα μου. Το να γνωρίσεις την οικογένεια νωρίς δεν είναι απαραίτητα κακό… αλλά την πρώτη φορά που βγαίνεις ραντεβού;» Αυτό είναι… λίγο πολύ σύντομα» πρόσθεσε ένας τρίτος.