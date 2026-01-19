Έφυγε από εστιατόριο στη μέση του ραντεβού – «Παρήγγειλε πανάκριβα φαγητά, έτσι έφυγα όταν πήγε στο μπάνιο»

Πολλοί πιστεύουν ότι το να αφήσεις μια γυναίκα μόνη σε ένα εστιατόριο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα στον κόσμο των ραντεβού. Μήπως όμως, η φυγή είναι αποδεκτή όταν είναι ξεκάθαρο πως η γυναίκα έχει έρθει μόνο για να φάει τσάμπα;

Ένα άνδρας, τελειόφοιτος στο πανεπιστήμιο, πρόσφατα κατέβασε μια εφαρμογή γνωριμιών για να βρει λίγη συντροφιά.

Κατέληξε να κάνει match με μια κοπέλα που του φάνηκε αρκετά καλή και συμφώνησαν να βγουν ραντεβού.

“Παρήγγειλε ό,τι πιο ακριβό είχε το μενού”

Πήγαν σε ένα ακριβό εστιατόριο. Τα πιάτα εκεί που πήγαν, κυμαίνονται από 45€ μέχρι 65€, ενώ τα ποτά κοστίζουν γύρω στα 27€.

“Καθόμαστε και αρχίζουμε να παραγγέλνουμε. Εγώ διάλεξα ένα απλό ribeye με νερό, και ήμουν μια χαρά με ένα ποτήρι παγωμένο νερό (ήθελα να εξοικονομήσω χρήματα),” εξήγησε.

“Η κοπέλα όμως, φαίνεται πως είχε όρεξη και παραγγείλει τρία ακριβά πιάτα και γκουρμέ ορεκτικά. Κατάλαβα αμέσως ότι δεν θα τα έτρωγε όλα αυτά, και τη ρώτησα αν είναι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει να τα φάει όλα”.

“Περίμενα ότι θα πλήρωνα εγώ, αλλά μου φάνηκε υπερβολικό. Με κοίταξε ενοχλημένη και παρήγγειλε ένα ποτήρι από το πιο ακριβό κρασί τους. Άρχισα να έχω την αίσθηση ότι με χρησιμοποίησε απλά για ένα ακριβό γεύμα, αλλά δεν είπα τίποτα”.

“Δεν έχασα χρόνο και έφυγα με την πρώτη ευκαιρία”

Το φαγητό τους ήρθε και, ενώ εκείνος τελείωσε όλο το πιάτο του, η κοπέλα του έπαιζε με όλα τα πιάτα της, χωρίς να τρώει ιδιαίτερα.

Όμως, το κρασί της το ήπιε κατευθείαν, πήρε κι άλλο ένα, και μετά παρήγγειλε το πιο ακριβό επιδόρπιο από το μενού.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η κοπέλα έδειχνε να βαριέται την παρέα του, και εκείνος καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν δεύτερο ραντεβού.

Μόλις εκείνη σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα, αυτός δεν έχασε χρόνο.

Πήγε αμέσως στην σερβιτόρα, της εξήγησε την κατάσταση, πλήρωσε μόνο για το δικό του γεύμα και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Στον δρόμο για το σπίτι του, η κοπέλα τον κάλεσε και του έστειλε μηνύματα, απαιτώντας να γυρίσει πίσω να πληρώσει για το φαγητό τους και να την πάει στο σπίτι της.

“Μήπως δεν έκανα καλά;”

Εκείνος, χωρίς να χάσει χρόνο, την μπλόκαρε και απεγκατέστησε την εφαρμογή γνωριμιών.

Τώρα αναρωτιέται αν έκανε λάθος που την άφησε εκεί και έφυγε, επειδή εκείνη του έδωσε την εντύπωση ότι τον χρησιμοποιούσε για να φάει δωρεάν σε ένα ακριβό εστιατόριο.