Έφυγε από εστιατόριο στη μέση του ραντεβού – «Παρήγγειλε πανάκριβα φαγητά, έτσι έφυγα όταν πήγε στο μπάνιο»

Σύνοψη από το

  • Ένας άνδρας που βγήκε ραντεβού με μια κοπέλα μέσω εφαρμογής γνωριμιών, βρέθηκε σε ένα ακριβό εστιατόριο όπου εκείνη «παρήγγειλε ό,τι πιο ακριβό είχε το μενού».
  • Η κοπέλα παρήγγειλε τρία ακριβά πιάτα, γκουρμέ ορεκτικά, ακριβό κρασί και επιδόρπιο, ενώ έδειχνε να βαριέται την παρέα του, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι τον χρησιμοποιούσε για ένα δωρεάν γεύμα.
  • Όταν εκείνη σηκώθηκε για την τουαλέτα, ο άνδρας δεν έχασε χρόνο, πλήρωσε μόνο το δικό του γεύμα και έφυγε, μπλοκάροντας την αργότερα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Έφυγε από στην μέση του ραντεβού - "παρήγγειλε πανάκριβα φαγητά, έφυγα όταν πήγε στο μπάνιο". Φωτογραφία: Pexels
Έφυγε από στην μέση του ραντεβού - "παρήγγειλε πανάκριβα φαγητά, έφυγα όταν πήγε στο μπάνιο". Φωτογραφία: Pexels

Πολλοί πιστεύουν ότι το να αφήσεις μια γυναίκα μόνη σε ένα εστιατόριο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα στον κόσμο των ραντεβού. Μήπως όμως, η φυγή είναι αποδεκτή όταν είναι ξεκάθαρο πως η γυναίκα έχει έρθει μόνο για να φάει τσάμπα;

Έβγαινε ραντεβού με έναν άνδρα και εκείνος είχε κρυφή σχέση με άλλη γυναίκα επί δύο χρόνια – «Η σύντροφός του μου έκλεψε αντικείμενα αξίας 6.000 ευρώ»

Ένα άνδρας, τελειόφοιτος στο πανεπιστήμιο,  πρόσφατα κατέβασε μια εφαρμογή γνωριμιών για να βρει λίγη συντροφιά.

Κατέληξε να κάνει match με μια κοπέλα που του φάνηκε αρκετά καλή και συμφώνησαν να βγουν ραντεβού.

Το ραντεβού έγινε εφιάλτης – «Μου έλεγε πόσο καλύτερος ήταν ο κόσμος όταν οι γυναίκες δεν είχαν πιστωτικές κάρτες και δικαίωμα ψήφου»

“Παρήγγειλε ό,τι πιο ακριβό είχε το μενού”

Πήγαν σε ένα ακριβό εστιατόριο. Τα πιάτα εκεί που πήγαν, κυμαίνονται από 45€ μέχρι 65€, ενώ τα ποτά κοστίζουν γύρω στα 27€.

“Καθόμαστε και αρχίζουμε να παραγγέλνουμε. Εγώ διάλεξα ένα απλό ribeye με νερό, και ήμουν μια χαρά με ένα ποτήρι παγωμένο νερό (ήθελα να εξοικονομήσω χρήματα),” εξήγησε.

Το ρομαντικό ραντεβού μετατράπηκε σε… εφιάλτη: «Διάλεξε ακριβό εστιατόριο και ήθελε να πληρώσω εγώ»

“Η κοπέλα όμως, φαίνεται πως είχε όρεξη και παραγγείλει τρία ακριβά πιάτα και γκουρμέ ορεκτικά. Κατάλαβα αμέσως ότι δεν θα τα έτρωγε όλα αυτά, και τη ρώτησα αν είναι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει να τα φάει όλα”.

“Περίμενα ότι θα πλήρωνα εγώ, αλλά μου φάνηκε υπερβολικό. Με κοίταξε ενοχλημένη και παρήγγειλε ένα ποτήρι από το πιο ακριβό κρασί τους. Άρχισα να έχω την αίσθηση ότι με χρησιμοποίησε απλά για ένα ακριβό γεύμα, αλλά δεν είπα τίποτα”.

“Δεν έχασα χρόνο και έφυγα με την πρώτη ευκαιρία”

Το φαγητό τους ήρθε και, ενώ εκείνος τελείωσε όλο το πιάτο του, η κοπέλα του έπαιζε με όλα τα πιάτα της, χωρίς να τρώει ιδιαίτερα.

Όμως, το κρασί της το ήπιε κατευθείαν, πήρε κι άλλο ένα, και μετά παρήγγειλε το πιο ακριβό επιδόρπιο από το μενού.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η κοπέλα έδειχνε να βαριέται την παρέα του, και εκείνος καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν δεύτερο ραντεβού.

Μόλις εκείνη σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα, αυτός δεν έχασε χρόνο.

Πήγε αμέσως στην σερβιτόρα, της εξήγησε την κατάσταση, πλήρωσε μόνο για το δικό του γεύμα και έφυγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Στον δρόμο για το σπίτι του, η κοπέλα τον κάλεσε και του έστειλε μηνύματα, απαιτώντας να γυρίσει πίσω να πληρώσει για το φαγητό τους και να την πάει στο σπίτι της.

“Μήπως δεν έκανα καλά;”

Εκείνος, χωρίς να χάσει χρόνο, την μπλόκαρε και απεγκατέστησε την εφαρμογή γνωριμιών.

Τώρα αναρωτιέται αν έκανε λάθος που την άφησε εκεί και έφυγε, επειδή εκείνη του έδωσε την εντύπωση ότι τον χρησιμοποιούσε για να φάει δωρεάν σε ένα ακριβό εστιατόριο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Σαρώνει» η γρίπη με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων-Τον επόμενο μήνα η κορύφωση

Πονοκέφαλος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου στον εγκέφαλο και πρέπει να δείτε γιατρό

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ – Το χρονοδιάγραμμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:02 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τα 4 ζώδια που ευνοούνται «σκανδαλωδώς» από το σύμπαν – «Μην συμβιβάζεστε με όσα σας έχουν επιβληθεί»

Στις 19 Ιανουαρίου 2026, τέσσερα ζωδια δέχονται τις ευλογίες του σύμπαντος. Η ευθυγράμμιση του...
08:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για το τέλειο μοσχαρίσιο συκώτι

Το τηγανιτό συκώτι από μοσχαρίσιο κρέας είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που έχει τις ρίζες του στη...
03:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026: Ζυγοί, πέστε στα βαθιά ακόμα κι αν φοβάστε

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι 4 μήνες γέννησης που όλοι ζηλεύουν κρυφά – «Ξεχωρίζετε και προκαλείτε τον θαυμασμό»

Η ζήλια δεν συνεπάγεται απαραίτητα αρνητικότητα ή την επιθυμία να βλάψουμε τους άλλους. Μερικέ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι