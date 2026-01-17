Έβγαινε ραντεβού με έναν άνδρα και εκείνος είχε κρυφή σχέση με άλλη γυναίκα επί δύο χρόνια – «Η σύντροφός του μου έκλεψε αντικείμενα αξίας 6.000 ευρώ»

Σύνοψη από το

  • Η TikToker Sheena Victoria βγήκε ραντεβού με έναν άνδρα για μήνες, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος διατηρούσε κρυφή σχέση με άλλη γυναίκα επί δύο χρόνια.
  • Κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού, ο άνδρας έδωσε περίεργες δικαιολογίες, όπως ότι περίμενε ταξί ενώ είχε αυτοκίνητο, και έδειξε «προειδοποιητικά σημάδια» που έκαναν τη Sheena να υποψιαστεί.
  • Τελικά, η επί δύο χρόνια σύντροφος του άνδρα εμφανίστηκε στο σπίτι του, έσπασε την πόρτα και άρπαξε από την τσάντα της Sheena αντικείμενα αξίας 5.500 ευρώ, παίρνοντας και τα στοιχεία της ταυτότητάς της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Έβγαινε ραντεβού με έναν τύπο για έξι μήνες - "η κρυφή του σχέση μου έκλεψε αντικείμενα αξίας 6.000 ευρώ". Φωτογραφία: Freepik
Έβγαινε ραντεβού με έναν τύπο για έξι μήνες - "η κρυφή του σχέση μου έκλεψε αντικείμενα αξίας 6.000 ευρώ". Φωτογραφία: Freepik

Πριν από αρκετούς μήνες, η TikToker Sheena Victoria (@sheena__victoria) γνώρισε έναν άνδρα και βγήκε μαζί του ραντεβού. Ήταν υπέροχα, οπότε φυσικά αγνόησε όλα τα ανησυχητικά σημάδια που της είχε δείξει.

Το ραντεβού έγινε εφιάλτης – «Μου έλεγε πόσο καλύτερος ήταν ο κόσμος όταν οι γυναίκες δεν είχαν πιστωτικές κάρτες και δικαίωμα ψήφου»

Συνέχισαν να βγαίνουν για αρκετούς μήνες. Δεν είχαν αποκλειστική σχέση, οπότε μπορούσαν να βλέπουν κι άλλους συντρόφους, αλλά αυτή είχε την εντύπωση ότι εκείνος δεν είχε κοπέλα.

Μια μέρα, είπαν να πάνε για brunch. Η γυναίκα υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μιας και εκείνος την ειδοποίησε ότι θα αργούσε επειδή περίμενε ταξί – τη στιγμή που είχε αυτοκίνητο.

Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: «Στο δεύτερο ραντεβού της είπα, “γιατί το ταλαιπωρείς αφού θα με παντρευτείς;”»

Η δικαιολογία του ήταν πως το προηγούμενο βράδυ είχε μεθύσει και άφησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο σπίτι ενός φίλου. Στο ραντεβού, πέρασαν πολύ καλά.

Η γυναίκα ήταν ενθουσιασμένη που εκείνος ήθελε να περάσουν μαζί όλη την υπόλοιπη ημέρα.

Πλήρωσε 300 ευρώ για ένα ραντεβού σε πανάκριβο εστιατόριο – «Η κάρτα του απορρίφθηκε, τον κέρασα και μετά εξαφανίστηκε»

Κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει. Η γυναίκα είπε πως ήθελε την ομπρέλα της, η οποία ήταν στο αυτοκίνητό της. Εκείνος προσφέρθηκε να φέρει το αυτοκίνητο μπροστά από το εστιατόριο, ώστε να μην βραχεί.

“Έβλεπα τα σημάδια”

Στον δρόμο για το σπίτι του, σταμάτησαν σε μια κάβα. Αγόρασε μια πολύ ωραία, ακριβή τεκίλα.

Όταν έφτασαν στο σπίτι του, παρήγγειλε φαγητό. Εντωμεταξύ, η Sheena  ξεβάφτηκε και άρχισε να νιώθει άνετα.

Μετά, βγήκαν έξω για να πάρουν το φαγητό. Εκείνη κάθισε στο αυτοκίνητο για 30 λεπτά, περιμένοντάς τον. Τελικά, του έστειλε μήνυμα, ρωτώντας γιατί καθυστερούσε τόσο. Εκείνος της είπε ότι είχαν κάνει λάθος στην παραγγελία.

“Ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι,” είπε η γυναίκα.

“Μπορούσα να δω ξεκάθαρα από το παράθυρο του εστιατορίου. Ήταν στο τηλέφωνο σχεδόν όλη την ώρα. Και όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, λέει, ‘αχ, τελείωσε η μπαταρία του κινητού μου.’”

Γύρισαν στο σπίτι, και το διπλό γκαράζ του ήταν ανοιχτό. Πάρκαραν το αυτοκίνητό της μέσα και μπήκαν στο σπίτι, αλλά ούτε πέντε λεπτά αργότερα, άρχισε να πανικοβάλλεται και είπε ότι έπρεπε να φύγουν.

Ξαφνικά, κάποιος άρχισε να χτυπάει την πόρτα. Η γυναίκα άρχισε να πανικοβάλλεται, αλλά εκείνος την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι ήταν απλώς μια τρελή που θα φύγει σύντομα.

Η “τρελή” χτύπησε για περίπου 10 λεπτά και μετά έφυγε.

Αποδείχθηκε ότι ήταν η κοπέλα του άνδρα με τον οποίο έβγαινε η Sheena. Ήταν μαζί δύο χρόνια, ενώ η Sheena ήταν μαζί του έξι μήνες.

Προτού η Sheena και εκείνος επιστρέψουν από το εστιατόριο, εκείνη είχε σπάσει την πόρτα του σπιτιού και είχε ψάξει την τσάντα της.

Άρπαξε αντικείμενα αξίας 5.500 ευρώ από τη Sheena και πήρε το όνομα και τα στοιχεία της ταυτότητάς της.

Έπειτα από καιρό, η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη από τη Sheena για όλα όσα είχε κάνει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Δεν πίνω μόνο ζωμό από κόκαλα» – Τι άλλο προτιμά για να διατηρείται νέα και υγιής μετά τα 50

Rucking: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο trend στο περπάτημα – Αυξάνει αντοχή, δύναμη και καίει θερμίδες

Εφορία: Στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την τακτοποίηση «παλιών» εκκρεμοτήτων – Ποιες αφορά

Προγράμματα της ΔΥΠΑ: Ποια προβλήματα προκύπτουν σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς και τι ζητούν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:32 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για μοσχαρίσιο ραγού με παπαρδέλες – Το απολαυστικό πιάτο, ιδανικό για ένα κυριακάτικο γεύμα

Ένα απλό μαγειρευτό ραγού με μοσχάρι για το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για ένα ζεστό κυριακά...
03:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026: Ιχθύες, επιστρέφουν άνθρωποι και συζητήσεις από το παρελθόν

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Οι 4 μήνες γέννησης που συνδέονται με τους πιο πιστούς συντρόφους, σύμφωνα με τους ειδικούς

Όταν μιλάμε για πίστη και μακροχρόνια δέσμευση, κάποιοι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική νοοτροπ...
20:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κουζίνα: Απαλλαγείτε από τη σκόνη πάνω από τα ντουλάπια με ένα εργαλείο που κάνει τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Υπάρχει ένα σημείο στην κουζίνα που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε, μέχρι η βρωμιά να γίνει ορατή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι