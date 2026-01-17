Έβγαινε ραντεβού με έναν άνδρα και εκείνος είχε κρυφή σχέση με άλλη γυναίκα επί δύο χρόνια – «Η σύντροφός του μου έκλεψε αντικείμενα αξίας 6.000 ευρώ»

Πριν από αρκετούς μήνες, η TikToker Sheena Victoria (@sheena__victoria) γνώρισε έναν άνδρα και βγήκε μαζί του ραντεβού. Ήταν υπέροχα, οπότε φυσικά αγνόησε όλα τα ανησυχητικά σημάδια που της είχε δείξει.

Συνέχισαν να βγαίνουν για αρκετούς μήνες. Δεν είχαν αποκλειστική σχέση, οπότε μπορούσαν να βλέπουν κι άλλους συντρόφους, αλλά αυτή είχε την εντύπωση ότι εκείνος δεν είχε κοπέλα.

Μια μέρα, είπαν να πάνε για brunch. Η γυναίκα υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μιας και εκείνος την ειδοποίησε ότι θα αργούσε επειδή περίμενε ταξί – τη στιγμή που είχε αυτοκίνητο.

Η δικαιολογία του ήταν πως το προηγούμενο βράδυ είχε μεθύσει και άφησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο σπίτι ενός φίλου. Στο ραντεβού, πέρασαν πολύ καλά.

Η γυναίκα ήταν ενθουσιασμένη που εκείνος ήθελε να περάσουν μαζί όλη την υπόλοιπη ημέρα.

Κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει. Η γυναίκα είπε πως ήθελε την ομπρέλα της, η οποία ήταν στο αυτοκίνητό της. Εκείνος προσφέρθηκε να φέρει το αυτοκίνητο μπροστά από το εστιατόριο, ώστε να μην βραχεί.

“Έβλεπα τα σημάδια”

Στον δρόμο για το σπίτι του, σταμάτησαν σε μια κάβα. Αγόρασε μια πολύ ωραία, ακριβή τεκίλα.

Όταν έφτασαν στο σπίτι του, παρήγγειλε φαγητό. Εντωμεταξύ, η Sheena ξεβάφτηκε και άρχισε να νιώθει άνετα.

Μετά, βγήκαν έξω για να πάρουν το φαγητό. Εκείνη κάθισε στο αυτοκίνητο για 30 λεπτά, περιμένοντάς τον. Τελικά, του έστειλε μήνυμα, ρωτώντας γιατί καθυστερούσε τόσο. Εκείνος της είπε ότι είχαν κάνει λάθος στην παραγγελία.

“Ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι,” είπε η γυναίκα.

“Μπορούσα να δω ξεκάθαρα από το παράθυρο του εστιατορίου. Ήταν στο τηλέφωνο σχεδόν όλη την ώρα. Και όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, λέει, ‘αχ, τελείωσε η μπαταρία του κινητού μου.’”

Γύρισαν στο σπίτι, και το διπλό γκαράζ του ήταν ανοιχτό. Πάρκαραν το αυτοκίνητό της μέσα και μπήκαν στο σπίτι, αλλά ούτε πέντε λεπτά αργότερα, άρχισε να πανικοβάλλεται και είπε ότι έπρεπε να φύγουν.

Ξαφνικά, κάποιος άρχισε να χτυπάει την πόρτα. Η γυναίκα άρχισε να πανικοβάλλεται, αλλά εκείνος την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι ήταν απλώς μια τρελή που θα φύγει σύντομα.

Η “τρελή” χτύπησε για περίπου 10 λεπτά και μετά έφυγε.

Αποδείχθηκε ότι ήταν η κοπέλα του άνδρα με τον οποίο έβγαινε η Sheena. Ήταν μαζί δύο χρόνια, ενώ η Sheena ήταν μαζί του έξι μήνες.

Προτού η Sheena και εκείνος επιστρέψουν από το εστιατόριο, εκείνη είχε σπάσει την πόρτα του σπιτιού και είχε ψάξει την τσάντα της.

Άρπαξε αντικείμενα αξίας 5.500 ευρώ από τη Sheena και πήρε το όνομα και τα στοιχεία της ταυτότητάς της.

Έπειτα από καιρό, η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη από τη Sheena για όλα όσα είχε κάνει.