Το νέο τραγούδι των Scorpions λέγεται “Hammersmith”

Οι Scorpions έβγαλαν επίσημα το νέο τραγούδι τους “Hammersmith”, το οποίο είχε συμπεριληφθεί ως bonus track μόνο στην βρετανική έκδοση του 19ου στούντιο άλμπουμ τους, που είχαν παρουσιάσει νωρίτερα αυτή τη χρονιά με γενικό τίτλο “Rock Believer”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το κομμάτι είναι προφανώς αφιερωμένο στον θρυλικό συναυλιακό χώρο του Λονδίνου, όπου έχουν εμφανιστεί εκατοντάδες σημαντικοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ανάμεσά τους οι Who, Eric Clapton, Queen, Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Iron Maiden, Bruce Springsteen, Bob Marley, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, AC/DC, Motörhead, Metallica, Black Sabbath, Rush, Hawkwind, Kings of Leon, Tears for Fears, Dire Straits, Frank Zappa, Sophie Ellis-Bextor, David Bowie, Erasure, Spear of Destiny, Robbie Williams, David Gilmour και άλλοι.

Ο τραγουδιστής των Scorpions, ο Klaus Meine δήλωσε: “Το τραγούδι μας πάει πίσω στον χρόνο, τότε που παίζαμε σε μικρότερα clubs, ονειρευόμαστε να ξαναπαίζαμε στον Ναό της Rock, στο Hammersmith Odeon”.

Στο περίφημο Hammersmith Odeon, εκτός από το ότι έχουν εμφανιστεί πολλοί καλλιτέχνες, έχουν ηχογραφηθεί και πολλοί live δίσκοι. Η χωρητικότητα του ανέρχεται στις 3.500 θεατές και η σημερινή του ονομασία είναι Eventim Apollo.

