Secret song: Ποιοι συζητούν για το νέο σόου του Alpha

Mε πρόσωπα εντός και εκτός Alpha σχεδιάζει το κανάλι να στελεχώσει το «Secret song», που αναμένεται να βγει στον αέρα πριν από τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα με το «Just the two of us» που θα επιστρέψει τα Σαββατόβραδα στον Alpha, το κανάλι «τρέχει» και το νέο σόου, το οποίο προορίζεται για μετάδοση ανά δύο εβδομάδες ή ανά μήνα ως special event.

Η απόφαση που έλαβε το κανάλι για το «Secret song» είναι να μην έχει μόνιμο παρουσιαστή παρουσιάστρια, αλλά να βγαίνει σε κάθε επεισόδιο με άλλο πρόσωπο να κρατά τα ηνία του σόου και να υποδέχεται τους καλεσμένους. Η έρευνα για να βρεθούν οι παρουσιαστές του «Secret song» ξεκίνησε ήδη. Ενα από τα πρώτα ονόματα που δέχθηκε σχετική πρόταση από τον Alpha είναι ο Χρήστος Φερεντίνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, μάλιστα, ο παρουσιαστής του «Deal» ξεκίνησε ήδη συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής Barking Well Media που θα «τρέξει» το «Secret song» και φέρεται θετικός για να εμπλακεί στην παρουσίαση του νέου σόου. Οι υποψήφιοι παρουσιαστές δεν περιορίζονται στο δυναμικό του Alpha. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της παραγωγής του «Secret song» έχει μπει και η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία πέρυσι είχε ακουστεί έντονα για την παρουσίαση του «X-Factor» στο Mega, κάτι που στην πορεία διαψεύστηκε.

Η τραγουδίστρια, ωστόσο, έχει δηλώσει δημόσια ότι προτιμά την παρουσίαση από τη θέση κριτή σε ένα σόου. Από την εταιρεία παραγωγής του «Secret song» θέλουν πολύ τη Ν. Θεοδωρίδου, μένει να δούμε αν η ίδια θα υποκύψει στο «φλερτ».

Οσο για άλλα πρόσωπα από το δυναμικό του Alpha, προσέγγιση φέρεται να έγινε και στον Νίκο Μάνεση, ο οποίος αρνήθηκε ευγενικά, καθώς δεν επιθυμεί να εμπλακεί με την ψυχαγωγία. Αρχικά υποψήφια ως μόνιμη παρουσιάστρια ήταν η Ναταλία Γερμανού, η οποία έκλεισε νωρίς το παράθυρο αυτό για να αφοσιωθεί στην εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται».

Ανάλογα με τα «ναι» που θα συλλέξουν ο Alpha και η Barking Well Media, μένει να δούμε αν θα επιμείνουν στο μοτίβο της εναλλαγής παρουσιαστών ή αν τελικά θα προτιμήσουν ένα και δυνατό όνομα. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Αλιάγας είναι ο παρουσιαστής του σόου στη Γαλλία, ο οποίος υποδέχεται διάσημους καλεσμένους και τους παρουσιάζει μια έκπληξη με αγαπημένα τους πρόσωπα βασισμένη στο «μυστικό τους τραγούδι».