Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Κριοί, μην λέτε ό,τι σας έρχεται στο μυαλό

Τι θα συμβεί σήμερα Τέταρτη 12 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (12/11/2025)

Κριός

Κριέ, νιώθεις μια μεγάλη σιγουριά μέσα σου. Η ενέργεια που έχεις είναι δυναμική και τολμηρή, αλλά οι απλές ιδέες δεν φτάνουν. Το θέμα δεν είναι απλά να μιλάς, αλλά να μιλάς με ειλικρίνεια και να είσαι συνεπής σε αυτά που λες.

Μην λες ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Μόνο οι σκέψεις που βγαίνουν από την αλήθεια σου θα σου αλλάξουν την πορεία. Καταλαβαίνεις ότι το να έχεις καθαρό μυαλό είναι από μόνο του γενναιότητα. Όταν εστιάζεις το πάθος σου αντί να το σκορπάς, τα λόγια σου έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά.

Ταύρος

Ταύρε, ασχολείσαι με τα βαθιά συναισθήματα και κοιτάς τι είναι πραγματικό στις σχέσεις και τις υποχρεώσεις σου.

Καλείσαι να πεις τι ακριβώς χρειάζεσαι (σε χρήματα, σε συναισθήματα, σε ηρεμία) και να το κάνεις χωρίς να υποχωρήσεις ή να αφήσεις στην άκρη τα όριά σου για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Αυτή η περίοδος δεν σε αφήνει να προσποιείσαι άλλο. Ουσιαστικά, παίρνεις πίσω τη δύναμή σου σε όλα όσα μέχρι τώρα τα άφηνες στη σιωπή.

Δίδυμος

Δίδυμε, κάθε σου λέξη έχει δύναμη και σκοπό. Ο τρόπος που μιλάς είναι έντονος και έχει μια σπίθα που θέλει να φέρει τους άλλους κοντά, να τους μάθει κάτι, ή να τους βάλει σε σκέψεις.

Ίσως νιώσεις έντονα την ανάγκη να υπερασπιστείς τις ιδέες σου. Απλώς θυμήσου: το μεγάλο πάθος και ο θυμός μοιάζουν. Πρέπει να προσέχεις ποιο από τα δύο χρησιμοποιείς. Καλείσαι να καθαρίσεις το μήνυμά σου για να έχει μεγαλύτερη βάση και ουσία.

Καρκίνος

Καρκίνε, επικεντρώνεσαι στο να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την ξεκούραση. Έχεις ασχοληθεί με πολλές ευθύνες (υποχρεώσεις, ρουτίνες, τη φροντίδα των άλλων) και τώρα απαιτείς αποδοτικότητα και ειλικρίνεια.

Η κίνησή σου είναι καθαρή σήμερα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να κουραστείς πολύ αν δεν κάνεις παύσεις. Το κλειδί είναι η συνειδητή δράση: να κάνεις πράγματα με μεράκι, όχι απλά επειδή το συνηθίζεις.

Βλέπεις ξεκάθαρα ποιες υποχρεώσεις σου ρουφάνε την ενέργεια και ποιες σου δίνουν. Τα λόγια που θα πεις για τις δικές σου ανάγκες θα καθορίσουν την επόμενη περίοδο της ευεξίας σου.

Λέων

Λέοντα, η δημιουργικότητα ξυπνάει ξανά και είναι άγρια, χωρίς φίλτρα. Θυμάσαι ότι το παιχνίδι, ο έρωτας και η καλλιτεχνική σου διάθεση δεν είναι απλά χόμπι—είναι ο τρόπος να κρατάς τη ζωτικότητά σου ζωντανή. Αυτό που λες ή κάνεις τώρα δείχνει τη φιλοσοφία σου.

Όσο πιο παθιασμένα ζεις, τόσο περισσότερο το σύμπαν σε υποστηρίζει. Είσαι η σπίθα που θυμίζει στους άλλους τι σημαίνει να νιώθεις πραγματικά ζωντανός.

Παρθένος

Παρθένε, οι βάσεις της ζωής σου είναι έτοιμες για αλλαγή. Η συναισθηματική ειλικρίνεια παίζει τον κύριο ρόλο, ειδικά στον προσωπικό σου χώρο. Λόγια που δυσκολευόσουν να πεις τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια και ζητούν να ειπωθούν.

Οι συζητήσεις για το σπίτι, την οικογένεια ή το παρελθόν ίσως γίνουν έντονες, αλλά είναι απαραίτητες. Όσο πιο ειλικρινής γίνεις για το από πού ξεκίνησες, τόσο πιο ελεύθερος θα είσαι να αποφασίσεις πού θα πας από εδώ και πέρα.

Ζυγός

Ζυγέ, σκέφτεσαι πιο μεγάλα, πιο γρήγορα και πιο ελεύθερα από πριν. Αυτή η ενέργεια σε σπρώχνει να πεις την αλήθεια σου χωρίς να την “γλυκάνεις”. Ο κόσμος δεν θέλει τώρα τη διπλωματία σου, θέλει την ξεκάθαρη ειλικρίνειά σου. Ίσως νιώσεις την ανάγκη να γράψεις, να διδάξεις ή να ξεκινήσεις κάτι που δείχνει τις νέες σου απόψεις.

Δεν υπάρχει χώρος για πολλή σκέψη, μόνο για σιγουριά. Όμως, θυμήσου: η εξυπνάδα σου πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την κατανόηση. Όταν τα λόγια σου βγαίνουν από έμπνευση (και όχι από άμυνα), φτάνουν πολύ πιο μακριά.

Σκορπιός

Σκορπιέ, διεκδικείς αυτό που σου αξίζει με μια ήρεμη, εσωτερική δύναμη. Πρέπει να δεις πού επενδύεις την ενέργειά σου και αν παίρνεις πίσω όσα δίνεις. Εξετάζεις τα χρήματα, τον χρόνο και τα συναισθήματα που ξοδεύεις.

Είναι σημαντικό να είσαι αποφασιστικός. Πες «όχι» σε ό,τι σε μειώνει και «ναι» σε ό,τι σε τιμά. Η δύναμή σου σήμερα βρίσκεται στο να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, και ο κόσμος θα σου φερθεί ακριβώς όπως εσύ φέρεσαι στον εαυτό σου.

Τοξότης

Τοξότη, κάθε σου λέξη είναι γεμάτη ιδέες και ο κόσμος νιώθει την ενέργειά σου να ανεβαίνει. Δεν λέγεσαι απλά ελεύθερος, είσαι ελεύθερος.

Έχεις τώρα μια δύναμη που σε σπρώχνει να κάνεις τολμηρές δηλώσεις και νέα ξεκινήματα. Όμως, το μάθημα δεν είναι μόνο στο να μιλάς, αλλά και στο να ακούς προσεκτικά.

Η αλήθεια που λες είναι δυνατή όταν έχει βάση (κατανόηση), και όχι μόνο ένταση. Παρόλα αυτά, έχεις την πλήρη άδεια να κυνηγήσεις αυτό που θέλεις και να πεις την ιστορία σου χωρίς να φοβηθείς.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, κάτω από την ήρεμη εμφάνισή σου, χτίζεται μια μεγάλη εσωτερική δύναμη. Επεξεργάζεσαι παλιά συναισθήματα πολύ γρήγορα και βλέπεις λάθη που δεν έβλεπες πριν. Είναι μια μέρα για μικρές, προσωπικές νίκες, όπου εκφράζεις την αλήθεια σου με λίγα αλλά δυνατά λόγια.

Η μοναξιά σε βοηθάει να βρεις καθαρότητα στις σκέψεις σου. Ίσως δεν θα ανακοινώσεις ακόμα την επόμενη κίνησή σου, αλλά την ετοιμάζεις. Όταν δράσεις, θα το κάνεις με ακρίβεια και ξεκάθαρο σκοπό.

Υδροχόος

Υδροχόε, ίσως νιώσεις την ανάγκη να ξεκινήσεις μια συζήτηση, να ανάψεις μια διαφωνία ή να δώσεις μια ιδέα που θα βγάλει τους άλλους από την βολή τους. Είσαι ένας άνθρωπος που δεν συμμορφώνεται εύκολα, και γι’ αυτό αφυπνίζεις τους άλλους χωρίς καν να το ξέρεις.

Καταλαβαίνεις επίσης ότι η διαφορετική άποψη (η αντίδρασή σου) είναι πιο χρήσιμη όταν εμπνέει και όχι όταν χωρίζει τους ανθρώπους. Όταν επικοινωνείς με όραμα (και όχι με νεύρα), το μήνυμά σου γίνεται παρηγοριά για έναν κόσμο που ψάχνει νόημα.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο ενθουσιασμός γύρω σου σε σπρώχνει να βγεις μπροστά στη δουλειά (ή τη δημόσια ζωή), είτε είσαι έτοιμος είτε όχι. Η φωνή σου έχει τώρα δύναμη, και καλείσαι να μιλήσεις για τα όνειρά σου με σιγουριά και όχι απλά με ευχές.

Επαγγελματικά, δημιουργικά, ή πνευματικά, μπαίνεις σε μια νέα φάση όπου εσύ έχεις την εξουσία. Το σύμπαν σου ζητά να πάρεις τη θέση σου με τη σοφία σου, και να μην περιμένεις να σου πουν οι άλλοι “μπράβο”. Η πρόκληση είναι: να εμπιστευτείς ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα ξεκάθαρος και ευαίσθητος (με συμπόνια).