Υπάρχει κάτι απροσδόκητα καταπραϋντικό στην αποκατάσταση της τάξης όταν επικρατεί το χάος, όταν ο εσωτερικός σας κόσμος μοιάζει μπερδεμένος. Για πολλούς από εμάς, η καθαριότητα δεν αφορά μόνο την τάξη.

Είναι μια ήσυχη μορφή συναισθηματικής ρύθμισης. Είναι ένας τρόπος να αισθάνεστε προσγειωμένοι όταν η ζωή μοιάζει απρόβλεπτη. Αν έχετε νιώσει ποτέ την παρόρμηση να καθαρίσετε βαθιά το σπίτι σας όταν το μυαλό σας νιώθει μπερδεμένο, ίσως αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε αυτές τις επτά συναισθηματικές τάσεις.

Δεν είναι ελαττώματα. Είναι απλώς ενδείξεις για το πώς κινείστε στη ζωή και διαχειρίζεστε τον εσωτερικό σας κόσμο.

Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στο καθάρισμα του σπιτιού όταν είναι αγχωμένοι, συνήθως έχουν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά

Θέλουν να έχουν τον έλεγχο σε συνθήκες αβεβαιότητας

Απελευθερώνουν την ένταση μέσα απ’ την κίνηση

Συνδέουν το περιβάλλον με τη συναισθηματική τους κατάσταση

Καθαριότητα ίσον ψυχολογική ασφάλεια

Ηρεμούν μέσα απ’ το τελετουργικό της καθαριότητας

Είναι ικανοί και αξιόπιστοι

Προσπαθούν να επιφέρουν εσωτερική διαύγεια μέσα απ’ την τάξη

Όταν η ζωή ξεφεύγει από τον έλεγχο, μερικοί άνθρωποι παγώνουν. Άλλοι καθαρίζουν. Η καθαριότητα σας δίνει μια αίσθηση τάξης όταν όλα τα άλλα μοιάζουν απρόβλεπτα. Το σκούπισμα ενός πάγκου ή το δίπλωμα των ρούχων γίνεται μια μικρή, απτή νίκη.

Κάτι που μπορείτε να ελέγξετε όταν άλλα μέρη της ζωής βρίσκονται εκτός των χεριών σας. Αυτή η τάση εμφανίζεται συχνά σε ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να αναλαμβάνουν ευθύνες.

Μπορεί να είστε κάποιος που διαχειρίζεται αθόρυβα τα πράγματα πριν καταρρεύσουν, ή που παρατηρεί τις μικρές λεπτομέρειες που οι άλλοι παραβλέπουν. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να θέλετε έλεγχο.

Αλλά όταν βρίσκετε τον εαυτό σας να καθαρίζει υπερβολικά, σταματήστε και ρωτήστε: Ποιο μέρος της ζωής μου είναι ακατάστατο αυτή τη στιγμή; Μερικές φορές, η οργάνωση του χώρου σας είναι ένας καθρέφτης της επιθυμίας να οργανώσετε τα συναισθήματά σας.

Απελευθερώνουν την ένταση μέσα απ’ την κίνηση

Η καθαριότητα μπορεί να είναι διαλογιστική εν κινήσει. Υπάρχει ρυθμός στο σκούπισμα, στο σφουγγάρισμα και στην τοποθέτηση των πραγμάτων εκεί που ανήκουν. Το σώμα σας κινείται, η αναπνοή σας σταθεροποιείται και το μυαλό σας αρχίζει να ηρεμεί.

Πολλοί άνθρωποι που στρέφονται στην καθαριότητα όταν αγχώνονται είναι κιναισθητικοί τύποι. Ρυθμίζουν τα συναισθήματα μέσω της φυσικής δράσης. Όταν κινείστε, δεν απελευθερώνετε απλώς ένταση. Επιτρέπετε στο νευρικό σας σύστημα να αποβάλει την ένταση.

Γι’ αυτό, μετά τον καθαρισμό, το σώμα σας νιώθει πιο ελαφρύ και οι σκέψεις σας πιο καθαρές. Αυτός είναι ένας λόγος που κάποιοι αντιμετωπίζουν την καθαριότητα ως μέρος της πρακτικής τους ενσυνειδητότητας. Δεν είναι τίποτα ανατρεπτικό, αλλά προσφέρει γείωση. Αυτό το μικρό τελετουργικό μετατρέπει μια αγγαρεία σε μια μορφή αυτοφροντίδας.

Συνδέουν το περιβάλλον με τη συναισθηματική τους κατάσταση

Για ορισμένους, η ακαταστασία είναι πηγή άγχους. Όταν ο νεροχύτης είναι γεμάτος ή τα χαρτιά είναι σκορπισμένα, το άγχος μας κορυφώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είστε ψυχαναγκαστικοί ή υπερβολικά τακτικοί. Σημαίνει ότι το περιβάλλον σας επηρεάζει βαθιά τον συναισθηματικό σας ρυθμό.

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στο περιβάλλον τους συχνά έχουν οξυμένη αισθητηριακή επίγνωση. Μπορεί να παρατηρείτε τον θόρυβο, το φως ή την ακαταστασία περισσότερο από τους άλλους. Αυτή η ευαισθησία μπορεί να είναι δύναμη.

Σας βοηθά να δημιουργείτε χώρους που θρέφουν την ειρήνη. Αλλά μπορεί επίσης να μετατραπεί σε αποφυγή, αν η καθαριότητα γίνει ένας τρόπος να αποσπάσετε την προσοχή σας από την εσωτερική δυσφορία.

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε την παρόρμηση να καθαρίσετε, προσπαθήστε να παρατηρήσετε αν φροντίζετε τον χώρο σας ή αν αποφεύγετε τα συναισθήματά σας. Μερικές φορές και τα δύο ισχύουν.

Καθαριότητα ίσον ψυχολογική ασφάλεια

Για μερικούς ανθρώπους, η καθαριότητα διδάχτηκε ως μια μορφή ασφάλειας κατά την παιδική ηλικία. Ίσως ζούσατε σε ένα σπίτι όπου η διατήρηση της τάξης ήταν ο τρόπος έκφρασης της αγάπης ή της έγκρισης. Ίσως το χάος ή το απρόβλεπτο έκανε την τακτοποίηση να μοιάζει με προστασία.

Όταν αυτό το μοτίβο σας ακολουθεί στην ενήλικη ζωή, η καθαριότητα γίνεται ένας τρόπος να λέτε στον εαυτό σας, «Είμαι καλά». Μπορεί να γίνεται ακόμη και ασυνείδητα. Είναι ένας ανεπαίσθητος τρόπος με τον οποίο το σώμα μου αναζητά ασφάλεια. Αν συσχετίζεστε με αυτό, δεν είστε παράξενοι που βρίσκετε παρηγοριά στην οργάνωση και την τάξη.

Ηρεμούν μέσα απ’ το τελετουργικό της καθαριότητας

Η καθαριότητα μπορεί να γίνει ένα ήσυχο τελετουργικό φροντίδας, ειδικά όταν γίνεται σκόπιμα. Υπάρχει επανάληψη, ρυθμός και μια φυσική ροή από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι άνθρωποι που βρίσκουν παρηγοριά στην καθαριότητα έχουν συχνά μια ισχυρή σχέση με τις τελετουργικές συνήθειες.

Τους αρέσουν τα μοτίβα που φέρνουν ηρεμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άκαμπτοι. Σημαίνει ότι εκτιμούν την προβλεψιμότητα ως μια μορφή γείωσης. Αν το σκεφτείτε, η καθαριότητα είναι μια μικρή τελετή ανανέωσης. Παίρνετε ό,τι είναι ακατάστατο, το φροντίζετε με προσοχή και αποκαθιστάτε την ισορροπία.

Στις παραδόσεις της ενσυνειδητότητας, υπάρχει η πεποίθηση ότι το πώς κάνετε ένα πράγμα είναι το πώς κάνετε τα πάντα. Η καθαριότητα μπορεί να αντικατοπτρίζει την ίδια προσοχή που φέρνετε στον εσωτερικό σας κόσμο, αργή, στοχαστική, εσκεμμένη.

Είναι ικανοί και αξιόπιστοι

Πολλοί άνθρωποι που καθαρίζουν όταν αγχώνονται έχουν έντονη αίσθηση ευθύνης. Είναι εκείνοι στους οποίους στρέφονται οι άλλοι σε μια κρίση, εκείνοι που παρατηρούν τι πρέπει να γίνει πριν τους το ζητήσουν.

Η καθαριότητα τους δίνει μια στιγμή για να επιβεβαιώσουν την ικανότητά τους. Όταν ο κόσμος μοιάζει χαοτικός, η αποκατάσταση της τάξης σε μια μικρή του γωνιά τους υπενθυμίζει ότι είναι αξιόπιστοι, ακόμη και για τον εαυτό τους.

Αυτή η συναισθηματική τάση συχνά αλληλεπιδρά με τον τελειομανία. Όχι το είδος που κυνηγά την καθαριότητα , αλλά το είδος που αναζητά τη σταθερότητα κάνοντας τα πράγματα σωστά.

Αν έχετε καθαρίσει αναζητώντας έναν τρόπο για να καθησυχάσετε τον εαυτό σας ότι ακόμα τα καταφέρνετε, δεν είστε μόνοι. Αλλά θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να κερδίσετε την αξία σας μέσω της παραγωγικότητας.

Μπορείτε να ξεκουραστείτε χωρίς να αποδείξετε την αξία σας. Η ηρεμία σας δεν εξαρτάται από το πόσο τακτοποιημένο δείχνει το σπίτι σας. Ξεκινάει από το πόσο ευγενικά φέρεστε στον εαυτό σας.

Προσπαθούν να επιφέρουν εσωτερική διαύγεια μέσα απ’ την τάξη

Όταν είστε καταβεβλημένοι, η καθαριότητα μπορεί να μοιάζει με τη δημιουργία χώρου για να σκεφτείτε ξανά. Το να καθαρίσετε έναν πάγκο ή να οργανώσετε ένα συρτάρι μπορεί να κάνει το μυαλό σας να νιώθει λιγότερο πιεσμένο.

Οι άνθρωποι που βρίσκουν παρηγοριά στην καθαριότητα συχνά επεξεργάζονται τις σκέψεις τους μέσω της δράσης. Δεν συζητούν πάντα τα συναισθήματά τους πρώτα. Τα επεξεργάζονται μέσω της κίνησης.

Αυτό μπορεί να είναι βαθιά θεραπευτικό όταν γίνεται με επίγνωση. Αλλά μπορεί επίσης να γίνει ένα μοτίβο αποφυγής, αν επιτρέπετε στον εαυτό σας να νιώθει ήρεμος μόνο όταν το περιβάλλον σας είναι αψεγάδιαστο.

Η αλήθεια είναι ότι, ανεξάρτητα από το πόσο καθαρό γίνεται το σπίτι σας, τα συναισθήματά σας εξακολουθούν να χρειάζονται φροντίδα. Η ομορφιά βρίσκεται στο να χρησιμοποιείτε την καθαριότητα ως έναν καθρέφτη αλλά και ως μια γέφυρα.

Έναν καθρέφτη για το πώς νιώθετε. Μια γέφυρα προς μια πιο καθαρή κατάσταση του νου. Την επόμενη φορά που θα πιάσετε το σφουγγάρι ή την ηλεκτρική σκούπα, σταματήστε και παρατηρήστε τι συμβαίνει μέσα σας. Αναζητάτε διαύγεια ή απόδραση; Και τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά η επίγνωση είναι αυτό που μεταμορφώνει την πράξη.

Tips

Το να καθαρίζετε όταν είστε αγχωμένοι δεν είναι παράξενο. Είναι μια γλώσσα που το νευρικό σας σύστημα μιλάει άπταιστα. Λέει, «Χρειάζομαι ηρεμία». Λέει, «Θέλω τα πράγματα να βγάλουν νόημα ξανά».

Αλλά πίσω από τη λάμψη των φρεσκοκαθαρισμένων επιφανειών συχνά κρύβεται μια βαθύτερη ιστορία, μια ιστορία για τον έλεγχο, την ασφάλεια και την επιθυμία να δημιουργήσετε ειρήνη μέσα σας.

Την επόμενη φορά που θα πιάσετε τον εαυτό σας να καθαρίζει από το άγχος του, αφιερώστε μια ήπια στιγμή για να ελέγξετε πώς νιώθετε. Τι προσπαθείτε πραγματικά να αποκαταστήσετε—το σπίτι σας, ή την καρδιά σας; Επειδή μερικές φορές, δεν είναι τόσο διαφορετικά.