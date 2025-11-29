Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου: Καρκίνοι, η ανάδρομη πορεία του Ερμή έκανε τη δουλειά της

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (29/11/2025)

Κριός

Κριέ, πέρασες το τελευταίο διάστημα εξερευνώντας τον εσωτερικό κόσμο σου. Ανέκτησες κομμάτια που κάποτε άφησες κρυμμένα πίσω από παλιούς φόβους, παλιές επιθυμίες και παλιές δυναμικές εξουσίας.

Σήμερα που ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία σου διαπιστώνεις αν πραγματικά έχεις μάθει να αντιμετωπίζεις την ένταση χωρίς να τρέχεις να κρυφτείς.

Έχεις αποδεχθεί την αλήθεια που ήρθε στην επιφάνεια ή εξακολουθείς να φοράς την πανοπλία που κάποτε σε προστάτευε; Στις 29 Νοεμβρίου, είσαι πιο κοντά από ποτέ στην συναισθηματική σου αυθεντικότητα.

Ταύρος

Ταύρε, οι πιο στενές σχέσεις σου, σου έμαθαν πολλά τον τελευταίο καιρό. Το Σάββατο, σου δείχνουν πού δεν υπήρχε αμοιβαιότητα και που η σιωπή διατήρησε την ειρήνη αλλά σου αφαίρεση την χαρά και τη δύναμη. Θα δείτε, όμως, και που η αφοσίωση μεταλλάχθηκε σε αυτοθυσία.

Η σαφήνεια έρχεται στις 29 Νοεμβρίου. Αν έχεις πάρει το μάθημα σου, οι σχέσεις σου θα αποκτήσουν με φυσικό τρόπο μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Το ερώτημα είναι αν είσαι πλέον διατεθειμένος να εγκαταλείψεις την αλήθεια σου.

Δίδυμος

Δίδυμοι, οι καθημερινές σας συνήθειες έχουν υποστεί μια διακριτική αλλά βαθιά αξιολόγηση. Το Σάββατο μαθαίνετε τη διαφορά μεταξύ της πειθαρχίας που σας στηρίζει και μίας πειθαρχίας που σας εξαντλεί.

Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 29 Νοεμβρίου, η ζωή σου δείχνει αν έχεις μάθει να δίνεις προτεραιότητα στην ενέργειά σου ή αν εξακολουθείς να την διασκορπίζεις σε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αν νιώθεις πιο ελαφρύς, πιο οξυδερκής, πιο συνειδητός με τα μηνύματα από τον εαυτό σου τότε έχει πάρει το μάθημα που προσπαθούσε να σου διδάξει το σώμα σου.

Καρκίνος

Το Σάββατο, η επιθυμία να νιώσεις έντονα δημιουργικός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σου, Καρκίνε. Κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή, έδωσες στον εαυτό σου την ευκαιρία να αναζητήσει τη χαρά με συνειδητότητα και όχι με προσκόλληση;

Έχεις μάθει να αφήνεις την ευχαρίστηση να σε πλημμυρίζει χωρίς να σε κυριεύει; Ουσιαστικά, από σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι η καρδιά σου είναι κάπως πιο ανοιχτή και λιγότερο φοβισμένη μπροστά στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η ανάδρομη πορεία του Ερμή έκανε τη δουλειά της.

Λέων

Λέων, η συναισθηματική σου βάση έχει αλλάξει. Πλέον σου αποκαλύπτεται τι χρειάζεσαι για να νιώσεις ασφάλεια και υποστήριξη. Τα οικογενειακά μοτίβα, οι πεποιθήσεις που κληρονόμησες και οι παλιές αναμνήσεις έρχονται στην επιφάνεια το Σάββατο για έναν λόγο: για να σε απελευθερώσουν από την ασυνείδητη επανάληψή τους.

Αν η θλίψη ή η νοσταλγία ξαναεμφανιστούν, σήμερα δεν θα σε κατακλύσουν. Θα σου δείξουν ότι έχεις ωριμάσει. Ο στόχος σου τώρα είναι να χτίσεις μια ζωή που να αντανακλά την συναισθηματική σου ωριμότητα, όχι το συναισθηματικό σου παρελθόν.

Παρθένος

Παρθένε, η φωνή σου σε συναισθηματικό επίπεδο έχει αλλάξει. Έχεις μάθει να μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι πολύ, να ακούς χωρίς να αποσπάται η προσοχή σου και να αφήνεις την ευαισθησία να διαμορφώνει την επικοινωνία σου αντί για την τελειομανία σου.

Ο Ερμής βρίσκεται σε ορθή πορεία το Σάββατο, αποκαλύπτοντας αν έχεις ενσωματώσει αυτή την αλλαγή. Είναι τα λόγια σου πιο ειλικρινή; Είναι οι συνομιλίες σου πιο σκόπιμες; Από τις 29 Νοεμβρίου, η εξέλιξή σου είναι ήδη εμφανής στον τρόπο που σκέφτεσαι, μιλάς και επικοινωνείς.

Ζυγός

Ζυγέ, ζητήματα αξίας, συναισθηματικής ή οικονομικής επένδυσης σε απασχολούν εδώ και εβδομάδες. Έχεις μάθει να μην υποτιμάς την αξία σου για να ικανοποιήσεις τους άλλους.

Έχεις μάθει να επενδύεις την ενέργεια, το χρόνο και τους πόρους σου σε ό,τι σε τροφοδοτεί πραγματικά; Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις, ξοδεύεις και προστατεύεις την ενέργειά σου το Σάββατο σου αποκαλύπτει αλήθειες.

Στις 29 Νοεμβρίου, η αφθονία για εσένα δεν αφορά τα αντικείμενα που αγοράζεις και συσσωρεύεις αλλά το κατά πόσον η συναισθηματική επένδυση που κάνεις ευθυγραμμίζεται με τις πραγματικές επιθυμίες σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, έχεις κάνει μια προσωπική αναγέννηση, καθώς άφησες σιγά σιγά στην άκρη τα παλιά κομμάτια του εαυτού σου, τα οποία είχες ξεπεράσει εδώ και καιρό. Το Σάββατο, όμως, θα θα δεις πιο καθαρά από ποτέ πού κρατούσες ακόμη την παλιά σου ταυτότητα από υποχρέωση ή φόβο.

Μπορείς να τολμήσεις να ζήσεις ως η νέα εκδοχή του εαυτού σου. Ξεκινώντας από σήμερα μπορείς να μην αναγνωρίζεις απλά την ύπαρξη αυτής της νέας εκδοχής αλλά να της επιτρέψεις να εκφραστεί; Όσο το πράττεις τόσο η συμπόνια προς τον εαυτό σου θα αντικαθιστά την αυτοκριτική σου.

Τοξότης

Τοξότη, έχεις ξεκαθαρίσει τα συναισθηματικά βάρη σου, τον πόνο ή τις σκιές του υποσυνείδητου, ώστε να δημιουργήσεις χώρο για μια ανανέωση που τώρα νιώθεις ότι πλησιάζει. Δώσε στον εαυτό σου λίγο χώρο το Σάββατο για να δεις αν κατάφερες να καθίσεις με τα συναισθήματά σου αρκετό χρόνο χωρίς να προσπαθείς να ξεφύγεις.

Η μοναξιά μπορεί να είναι μία ιερή πράξη και όχι ασφυκτικό πλαίσιο. Τα φαντάσματα του παρελθόντος έχουν λιγότερη δύναμη σήμερα. Οτιδήποτε αποφασίσεις να αφήσεις πίσω σου στις 29 Νοεμβρίου δεν θα επιστρέψει στην ζωή σου γιατί δεν προσκολλάσαι πλέον σε ό,τι σε εξαντλεί.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, ο κοινωνικός σου περίγυρος έχει αναδιαμορφωθεί και σου αποκαλύπτει ποιοι συντονίζονται μαζί σου και ποιοι απλώς κάνουν έναν πέρασμα γύρω από τη ζωή σου.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεσαι μια ομάδα αυθεντικών ανθρώπων και όχι βολικούς συμμάχους. Το Σάββατο, εντόπισε τους ανθρώπους στη ζωή σου που σε εκτιμούν και σε βοηθούν να αναπτύξεις το όραμά σου και όχι όσους απλώς επιβεβαιώνουν την εικόνα σου. Από τις 29 Νοεμβρίου, το μέλλον σου θα βασίζεται στην ευθυγράμμιση της ψυχής σου με τον κοντινό σου κύκλο.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήμερα διαπιστώνεις ότι η επαγγελματική σου ταυτότητα και η δημόσια πορεία σου ανθίζουν σε κάτι που τελικά αντανακλά το ποιος είσαι.

Οι πρόσφατες αλλαγές στον εξωτερικό σου κόσμο ήταν διακριτικές αλλά ουσιαστικές προσκλήσεις να επαναπροσδιορίσεις την επιτυχία με έναν τρόπο που να σε συναρπάζει αντί να σε περιορίζει.

Στις 29 Νοεμβρίου, μπαίνεις σε ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο η πρωτοτυπία σου δεν απειλεί την πορεία σου και σε εξυψώνει.

Ιχθύες

Ιχθύες, η κοσμοθεωρία σου έχει αναπτυχθεί προκειμένου να μπορείς να αποτινάξεις ξεπερασμένες πεποιθήσεις και να επιδιώξεις κάτι μεγαλύτερο.

Από τις 29 Νοεμβρίου, θα έχεις έντονη την ανάγκη να εμπιστεύεσαι το δικό σου όραμα αντί να προδίδεις τη διαίσθησή σου για να ακούσεις τη γνώμη των άλλων. Εξαιτίας αυτού, σήμερα η περιέργειά σου μπορεί να είναι πιο έντονη από ποτέ. Το βασικό μάθημα που μπορεί να έχεις πάρει είναι ότι η πίστη σου στηρίζεται αποκλειστικά σε εσένα. Αυτή είναι η πιο πολύτιμη γνώση για τα επόμενα βήματά σου.