Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026: Σκορπιοί, δεν θα βρείτε τη λύση ακολουθώντας έτοιμες συνταγές

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (29/1/2026)

Κριός

Κριέ, αφού καταφέρεις τα πάντα στον έξω κόσμο και αποδείξεις τη δύναμή σου, έρχεται μια πιο βαθιά ερώτηση: ξέρεις πότε πρέπει να πετάξεις την πανοπλία σου;

Στις 29 Ιανουαρίου η νίκη είναι σημαντική, αλλά το να έχεις κάπου να ανήκεις είναι ιερό. Όταν η μάχη τελειώσει και ηρεμήσουν τα πράγματα, ποιους θέλεις δίπλα σου; Η αληθινή δύναμη δεν είναι μόνο το να είσαι πάντα μπροστά.

Ταύρος

Ταύρε, ποτέ δεν είναι αργά για μια ειλικρινή κουβέντα με τον εαυτό σου. Δες το παρελθόν σου ακριβώς όπως είναι, χωρίς “ωραιοποιήσεις” ή δικαιολογίες. Το να κρατάς μέσα σου παλιά βάρη, απλώς σε λυγίζει.

Άφησε πίσω ό,τι δεν σου κάνει πια καλό και προχώρα πιο ελεύθερος και ανάλαφρος. Στις 29 Ιανουαρίου, η επούλωση δεν σβήνει όσα πέρασες, αλλά αλλάζει τον τρόπο που τα βλέπεις, ώστε να συνεχίσεις τη χρονιά με δύναμη και όχι με ζόρι.

Δίδυμος

Δίδυμε, πάτα γκάζι! Τα σχέδια που είχες αφήσει στην άκρη και οι ιδέες που φοβόσουν να υλοποιήσεις, ήρθε η ώρα να γίνουν πραγματικότητα. Τώρα θα καταλάβεις καθαρά τι ή ποιος σε κρατούσε πίσω τόσο καιρό. Στις 29 Ιανουαρίου, αυτή η αποκάλυψη θα σε κάνει να τρέξεις πιο γρήγορα.

Πλέον μπορείς να διαλέξεις πιο σωστά, να κινηθείς πιο έξυπνα και να νιώσεις σίγουρος για τον δρόμο σου. Όλα γίνονται πιο εύκολα όταν ξέρεις ακριβώς τι αφήνεις πίσω σου.

Καρκίνος

Καρκίνε, ήρθε η ώρα να ξεσκάσεις και να τα βγάλεις όλα από μέσα σου. Καθάρισε την καρδιά σου από παράπονα που δεν εξέφρασες, στεναχώριες που έκρυψες και όνειρα που παράτησες.

Όταν αφήνεις τα συναισθήματά σου ελεύθερα, νιώθεις αμέσως πιο ελαφρύς. Στις 29 Ιανουαρίου, το κλάμα θα σου κάνει καλό και η ειλικρίνεια θα σε ανανεώσει. Μόνο αν βγάλεις όσα σε βαραίνουν, θα βρεις χώρο για να ξεκινήσεις κάτι νέο.

Λέων

Λέοντα, όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου, όλα αλλάζουν. Δεν χρειάζεται πια να παιδεύεσαι για να καταλάβεις τα παιχνίδια των άλλων.

Το ένστικτό σου γίνεται “ξυράφι” και διώχνει κάθε μπέρδεμα. Στις 29 Ιανουαρίου, οι υποψίες δίνουν τη θέση τους στην καθαρή σκέψη. Θα δεις την αλήθεια μόλις εμπιστευτείς τη ματιά σου. Τώρα πατάς γερά στα πόδια σου γιατί ξέρεις τι σου γίνεται, χωρίς να περιμένεις επιβεβαίωση από κανέναν.

Παρθένος

Παρθένε, σκέψου ποιους φίλους σου νιώθεις σαν δική σου οικογένεια. Οι τυπικές σχέσεις ξεθωριάζουν όταν αρχίζεις να ζητάς κάτι πιο αληθινό. Τώρα είναι η ώρα να εκτιμήσεις όσους ήταν εκεί σε κάθε σου αλλαγή.

Εκείνους που σε είδαν στα πάνω σου αλλά και στις αδυναμίες σου. Η αληθινή φιλία μετράει όταν έχει παρελθόν και όχι όταν βολεύει. Στις 29 Ιανουαρίου, δώσε βάση στους ανθρώπους που σε ξέρουν πραγματικά.

Ζυγός

Ζυγέ, οι επιτυχίες και τα φώτα μπορεί να λάμπουν, αλλά δεν γεμίζουν πάντα την ψυχή. Αν δεν είσαι εσύ καλά μέσα σου, ακόμα και η καλύτερη ευκαιρία μοιάζει άδεια. Δώρα και μπράβο δεν έχουν σημασία, αν δεν είναι αυτό που πραγματικά ζητάς.

Στις 29 Ιανουαρίου, μη θυσιάσεις τα όνειρά σου για μια προσωρινή χαρά. Διάλεξε αυτό που κάνει εσένα ευτυχισμένο και όχι αυτό που φαίνεται ωραίο στους άλλους.

Σκορπιός

Σκορπιέ, το να πιστεύεις στα “αδύνατα” είναι το μεγαλύτερο προσόν σου. Δεν θα βρεις τη λύση ακολουθώντας έτοιμες συνταγές, αλλά αν εμπιστευτείς την αλλαγή σου. Το ρίσκο αξίζει όταν είναι αυτό που πραγματικά θέλεις.

Δεν γεννήθηκες για να ακολουθείς τους κανόνες των άλλων. Στις 29 Ιανουαρίου, αν ποντάρεις στον εαυτό σου, η δύναμή σου θα απογειωθεί. Θα ελευθερωθείς μόνο αν σταματήσεις να περιορίζεσαι για να χωρέσεις σε έναν κόσμο που δεν έχει το δικό σου βάθος.

Τοξότης

Τοξότη, η ψυχή σου θέλει ελευθερία, όπως ένα άγριο άλογο θέλει ανοιχτούς δρόμους. Όμως, η πραγματική ελευθερία θέλει και σωστή σκέψη.

Το να είσαι ανεξάρτητος σημαίνει να μπορείς να τρέχεις παντού, αλλά ταυτόχρονα να ξέρεις να διαλέγεις το σωστό. Στις 29 Ιανουαρίου, έχεις την ευκαιρία να αλλάξεις την ιστορία σου και να αφήσεις πίσω σου παλιές συνήθειες που δεν σου ταιριάζουν πια.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, αν νιώθεις ότι η αγάπη είναι μακριά σου, ο μόνος τρόπος να την πλησιάσεις είναι να ανοιχτείς. Κυνήγα αυτό που θέλεις, αντί να περιμένεις συνέχεια ότι θα πληγωθείς.

Στις 29 Ιανουαρίου, σταμάτα να σκέφτεσαι τα χειρότερα. Η αγάπη δεν θέλει πάντα μεγάλα λόγια και δράματα· κάποιες φορές φαίνεται στις μικρές, ήσυχες στιγμές που δείχνεις θάρρος. Εμπιστεύσου ένα νέο ξεκίνημα.

Υδροχόος

Υδροχόε, το πιο σημαντικό για σένα είναι να συμβαδίζουν οι πράξεις με τα πιστεύω σου. Οι δουλειές που μετράνε πραγματικά είναι αυτές που ταιριάζουν στις αξίες σου, όχι μόνο αυτές που σου φέρνουν λεφτά.

Τα πλούτη δεν λένε τίποτα αν δεν νιώθεις γεμάτος. Στις 29 Ιανουαρίου, πες “όχι” σε ό,τι σε εξαντλεί και σε αποδυναμώνει. Διάλεξε αυτό που έχει νόημα για σένα και όχι αυτό που σου φέρνει μόνο πίεση. Αυτό που καταφέρνεις πρέπει να δείχνει τον χαρακτήρα σου, όχι μόνο το κέρδος σου.

Ιχθύες

Ιχθύ, τα αισθηματικά σου είναι στα καλύτερά τους. Ξεκινάει μια εποχή που η αγάπη θα είναι πιο ζεστή και θα σου δίνει ακριβώς αυτό που λαχταράς.

Στις 29 Ιανουαρίου, οι σχέσεις σου θα έχουν τρυφερότητα και ουσία που θα σε ηρεμούν αντί να σε εξαντλούν. Όσο αφήνεις χώρο μόνο για όσα σε κάνουν πραγματικά χαρούμενο, όλα τα όμορφα θα έρχονται από μόνα τους.