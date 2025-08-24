Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025: Δίδυμοι, έχετε την ενέργεια πρωταγωνιστή

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (24/08/2025)

Κριός

Κριέ, την Κυριακή μπορεί να βρεθείς να αποζητάς ηρεμία. Αντί γι’ αυτό όμως θα σου παρουσιαστούν εργασίες που δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Η μόνη πρόκληση για εσάς είναι να μπορέσετε να προσαρμοστείτε χωρίς να πιεστείτε.

Στις 24 Αυγούστου, η καθημερινότητά σας αναστατώνεται από ξαφνικές ειδήσεις, άβολα μηνύματα ή ανθρώπους που μιλάνε πολύ αλλά ουσιαστικά λένε πολύ λίγα. Μην αντιδράτε όταν συμβαίνει αυτό. Αντίθετα, μεταφράστε τον θόρυβο σε πνευματική διαύγεια.

Ταύρος

Ταύρε, αναζητάς τη χαρά, αλλά συνεχίζεις να παρασύρεσαι από απροσδόκητα έξοδα, περίεργα δημιουργικά μπλοκαρίσματα ή κάποιον που αμφισβητεί την αξία σου.

Την Κυριακή, θύμισε στον εαυτό σου ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που χρειάζεται να επικυρώσει την αξία σου. Μην αναζητάτε την τελειότητα. Η τέχνη δεν είναι γραφτό να είναι τακτοποιημένη, ούτε και η αυτοεκτίμηση.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η αστρολογική ενέργεια της 24ης Αυγούστου σας δίνει ενέργεια πρωταγωνιστή. ‘Η τουλάχιστον αυτή είναι η ενέργεια σας μέχρι να επαναστατήσουν οι άλλοι γύρω σας. Μην σοκαριστείτε αν κάποιος αμφισβητήσει τις επιλογές σας την Κυριακή.

Αν και περίεργο να θυμάστε ότι μέσα από την αμφισβήτηση των άλλων εσείς επιβεβαιώνετε ότι αυτές οι επιλογές είναι οι σωστές για εσάς. Ο καθρέφτης σας απαντάει για να σας βοηθήσει να πιστέψετε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο.

Καρκίνος

Καρκίνε, εκεί που νόμιζες ότι ήσουν ασφαλής στη σιωπή σου, κάποιος την διακόπτει. Μια αποκάλυψη, ένα μυστικό, μια μισή αλήθεια θα έρθει σε εσάς την Κυριακή.

Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να υποχωρήσετε στις 24 Αυγούστου, αλλά μην το κάνετε. Υπάρχει διαύγεια στην ακαταστασία της αποκάλυψης. Οι λέξεις που αποφεύγετε είναι αυτές που είτε πρέπει να πείτε είτε να ακούσετε.

Λέων

Λέων, την Κυριακή, μπορεί να αρχίσεις να αμφισβητείς την αξία σου ή να συνειδητοποιείς ότι έχεις στηρίξει την αυτοπεποίθησή σου σε λάθος πράγματα.

Οι ανακατατάξεις στον κοινωνικό σας περίγυρο μπορεί να σας βγάλουν λίγο εκτός εαυτού στις 24 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Ήλιου, που σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό. Σε εσένα όμως θα δείξει ποιοι είναι ευθυγραμμισμένοι με το επόμενο κεφάλαιο στην ζωή σου. Δώσε προσοχή.

Παρθένος

Παρθένε, όλοι θέλουν την προσοχή και την ενέργεια σου. Εσύ, όμως δεν είσαι πια πρόθυμος να είσαι παρών απλά και μόνο επειδή στο ζητούν. Την Κυριακή, η ταυτότητα που έχετε επιμεληθεί αλλάζει, ώστε να ανανεωθεί με τις εσωτερικές σας αξίες και πεποιθήσεις που συντονίζονται με τον πυρήνα σας.

Τι θα συμβεί αν σταματήσετε να διαχειρίζεστε τις προσδοκίες όλων που απομυζούν την ευτυχία σας και πείτε την αλήθεια; Ακόμα κι αν ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο είστε ειλικρινείς είναι ο εαυτός σας, είναι καλό να ζείτε με αυθεντικότητα.

Ζυγός

Ζυγέ, μια πιο βαθιά εσωστρεφής διάθεση μπορεί να επικρατήσει σήμερα. Θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τους περισπασμούς που αντιμετωπίζετε. Πάρτε το ως ένα διάλλειμα στον προσεκτικά ισορροπημένο εσωτερικό σας κόσμο.

Μπορεί να αισθάνεστε λίγο εκτός εαυτού στις 24 Αυγούστου, αλλά μη βιαστείτε να το διορθώσετε. Βρίσκεστε στη μέση μιας σημαντικής πνευματικής ανακατάταξης αυτή την Κυριακή. Αναρωτηθείτε τι σημαίνει για εσάς η εσωτερική ισορροπία. Βασίζεται στον έλεγχο ή σε μια κατάσταση που πηγαίνετε με την ροή των πραγμάτων;

Σκορπιός

Σκορπιέ, η σημερινή μέρα αποκαλύπτει μια περίεργη ένταση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και σε αυτό που περιμένει ο κύκλος σου από σένα. Ή ίσως κάποιος να σας εκπλήξει με το να ενεργήσει έξω από τα νερά του αυτή την Κυριακή. Όπως και να ‘χει, δεν είναι δική σας δουλειά να διατηρείτε την ηρεμία στο περιβάλλον σας, στο οποίο ο καθένας παίζει το ρόλο του.

Η δική σας αποστολή είναι να λέτε την αλήθεια, ακόμα κι αν αυτό αλλάζει τη δυναμική με τους άλλους. Ποιανού τις προσδοκίες προσπαθείτε αθόρυβα να ικανοποιήσετε και γιατί αισθάνεστε υπεύθυνοι γι’ αυτές;

Τοξότης

Τοξότη, βελτιώνεις τον λόγο για τον οποίο κάνεις αυτό που κάνεις. Οι όποιες αμφιβολίες αναδύονται τώρα είναι ευκαιρίες όχι για να υπερασπιστείτε το μονοπάτι σας, αλλά για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη σας σε αυτό.

Δεν είσαι εδώ για να γίνεις κατανοητός από όλους. Καθίστε αναπαυτικά στις 24 Αυγούστου και βγάλτε το ημερολόγιο σας. Ξεκινώντας από την Κυριακή, γράψτε τις βασικές αξίες της καριέρας σας και αρχίστε να κρατάτε αρχείο με τις σημειώσεις σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, συνήθως είσαι δέκα βήματα μπροστά. Σήμερα, όμως η στρατηγική σου μοιάζει μπερδεμένη.

Στις 24 Αυγούστου, μια πεποίθηση που είχατε πολύ κοντά σας μπορεί ξαφνικά να σας φανεί λάθος. Μια κοσμοθεωρία ή ένας τρόπος με τον οποίο ζούσατε τον τελευταίο καιρό τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Μπορεί να αισθάνεστε φόβο, αλλά έτσι είναι η ανάπτυξη. Αφήστε στην άκρη ό,τι δεν μπορεί να εξελιχθεί μαζί σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, νομίζατε ότι είχατε τελειώσει με μια συγκεκριμένη συζήτηση και την είχατε αφήσει πίσω σας. Ωστόσο μια κατάσταση παρουσιάζεται ξανά μπροστά σας αλλά με ελαφρώς διαφορετική μορφή.

Η συναισθηματική σας αντίδραση σε ό,τι σας παρουσιάζεται στις 24 Αυγούστου είναι η αποκάλυψή σας. Την Κυριακή δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να ελέγξετε το αποτέλεσμα. Πρέπει να το νιώσετε και στη συνέχεια να το αναδιαμορφώσετε.

Ιχθύες

Ιχθύες, η σημερινή μέρα σας αποκαλύπτει αλήθειες που σας βοηθούν να δείτε τους ανθρώπους πιο καθαρά, και αυτό είναι δώρο. Εκεί που κάποτε είχατε σύγχυση σήμερα αρχίζει να προκύπτει διαύγεια.

Αποκτάτε κριτήρια με βάση τις επιθυμίες σας. Να θυμάστε ότι όταν θέτετε τα κατάλληλα όρια, αυτό μπορεί να γίνει μια όμορφη πράξη αυτοσεβασμού. Και, αυτή η πράξη μπορεί ακόμη και να σας φανεί απίστευτα αναζωογονητική.