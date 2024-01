Τα τρία υπέροχα τραγούδια που έγραψε ο Charlie Chaplin

Όλοι ξέρουν ότι ο Charlie Chaplin, ενσαρκώνοντας τον ρόλο του “Σαρλώ” την εποχή του βωβού κινηματογράφου, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς, που επηρέασε τα επόμενα χρόνια πολλές γενιές ηθοποιών.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Λίγοι όμως ξέρουν ότι εκτός από ηθοποιός και κινηματογραφιστής, ήταν και εξαιρετικός συνθέτης, που έγραψε φοβερές μουσικές για τον κινηματογράφο, ανάμεσα στις οποίες και ορισμένα εξαιρετικά τραγούδια. Διαλέξαμε 3 από αυτά και τα εξετάζουμε παρακάτω.

Smile

Το “Smile” είναι βασισμένο στο βασικό μουσικό θέμα, που έγραψε το 1936 ο Charlie Chaplin, για να ντύσει μουσικά την ταινία του “Modern Times”. Ο Chaplin συνέθεσε το κομμάτι με την βοήθεια του Αμερικανού συνθέτη David Raksin, ενώ επηρεάστηκε από ένα απόσπασμα της όπερας “Tosca” του Giacomo Puccini. Οι Geoff Parsons και John Turner προσέθεσαν στίχους το 1954. Τότε είναι που το πρωτοηχογράφησε ο Nat King Cole και το έκανε Top10 επιτυχία τόσο στην Αμερική όσο και στην Αγγλία.

Άλλοι καλλιτέχνες που το τραγούδησαν είναι οι: Sammy Davis Jr., Tony Bennett, Eric Clapton, Barbra Streisand, Steven Tyler, Lady Gaga, Michael Bublé, Donna Summer και βέβαια ο Michael Jackson, που το ηχογράφησε το 1995 για το διπλό άλμπουμ του “HIStory: Past, Present and Future, Book I”.

This Is My Song

Το “This Is My Song” ο Charlie Chaplin το προόριζε να το τραγουδήσει ο Al Jolson, αλλά δυστυχώς ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή και δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει. Κάποια χρόνια αργότερα ο Chaplin το δίνει στην γειτόνισσά του Petula Clark, η οποία έμενε απέναντι από το σπίτι του στην Ελβετία. Το τραγούδι χρησιμοποιείται στην ταινία “A Countess from Hong Kong” με πρωταγωνιστές τον Marlon Brando και την Sophia Loren. Άλλοι σημαντικοί ερμηνευτές του κομματιού είναι οι: Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra, Andy Williams και η δική μας Γιοβάνα.

Eternally

Το “Eternally” είναι ένα τραγούδι, την μουσική του οποίου έγραψε ο Charlie Chaplin και στο οποίο στίχους έγραψαν ο Geoff Parsons και ο John Turner. Αρχικά το κομμάτι ονομαζόταν “Terry’s Theme” και είχε συμπεριληφθεί στο σάουντρακ της ταινίας του Chaplin “Limelight”, του 1952. Η μουσική της ταινίας βραβεύθηκε με Όσκαρ “Καλύτερης Αυθεντικής Δραματικής Μουσικής”. Το ερμήνευσαν τραγουδιστές όπως οι: Vic Damone, Petula Clark, Bing Crosby, Dinah Shore, Sarah Vaughan, Engelbert Humperdinck, Amália Rodrigues, ο Plácido Domingo και άλλοι.

