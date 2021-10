Πολυτελής έκδοση βινυλίου του soundtrack της ταινίας του Charlie Chaplin “The Kid”

Ήταν πριν από έναν αιώνα, το 1921, όταν βγήκε στον βουβό κινηματογράφο η ταινία “The Kid”, που έγραψε, σκηνοθέτησε, έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε ο Charlie Chaplin.

Εκείνη ήταν η πρώτη μακράς διάρκειας ταινία, που σκηνοθετούσε ο μεγάλος κωμικός. Επρόκειτο για μία δραματική κομεντί.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το φιλμ γνώρισε τεράστια επιτυχία και έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια τη χρονιά εκείνη, μετά το “The Four Horsemen of the Apocalypse”.

Το 2011 αποφασίστηκε η ταινία “The Kid” να φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου, ως ένα έργο υψηλής καλλιτεχνικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας.

Για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας, ανακοινώθηκε σήμερα η κυκλοφορία μίας νέας πολυτελούς έκδοσης δίσκου βινυλίου του soundtrack της ταινίας, σε remastered έκδοση και σε βινύλιο 180 γραμμαρίων.

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται ένα πολυτελές booklet 24 μεγάλων σελίδων με ανέκδοτες φωτογραφίες και πληροφορίες για την ιστορική παραγωγή.