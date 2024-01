Μασκ για την επίσκεψή του στο Άουσβιτς: «Είναι απίστευτα συγκινητικό»

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ έκανε την Δευτέρα μια «απίστευτα συγκινητική» επίσκεψη στον χώρο του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, λίγες εβδομάδες μετά τη θύελλα που προκάλεσε μεταφέροντας σχόλια που ανήκουν στη σφαίρα της συνωμοσίας και του αντισημιτισμού.

Η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA) δήλωσε ότι ο Μασκ κατέθεσε στεφάνι και παρέστη σε επιμνημόσυνη τελετή κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου μαζί με τον πρόεδρο της EJA, Ραβίνο Μεναχέμ Μαργκολίν.

Φωτογραφίες έδειχναν τον Μασκ να επισκέπτεται τον χώρο, με τον γιο του στους ώμους του.

«Ήταν απίστευτα συγκινητικό, βαθιά θλιβερό και τραγικό που άνθρωποι μπόρεσαν να τα κάνουν αυτά σε άλλους ανθρώπους… Αυτά σου αγγίζουν την καρδιά ακόμα περισσότερο όταν τα βλέπεις ο ίδιος, από κοντά», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργάνωσε η EJA στη γειτονική πόλη της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία.

