Τα top makeup trends της σεζόν δίνουν υπέροχες εμφανίσεις

Όταν η θερμοκρασία αρχίσει να πέφτει, δύο πράγματα μας έρχονται στο μυαλό, οι αποχρώσεις των κραγιόν που αμέσως γίνονται πιο σκούρες και τα eye makeup looks, τα οποία γίνονται πιο έντονα.

Οι τάσεις που θα επικρατήσουν αυτό και τον άλλο μήνα θα είναι τολμηρές, έντονες, αρκετά εορταστικές και με μπόλικο glitter. Είστε έτοιμη;

Την επόμενη φορά που θέλετε να δημιουργήσετε ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ πάρτε έμπνευση από τις πιο InStyle ιδέες μας.

To old time classic εορταστικό look, αλλά υπέροχο και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου είναι το bold κόκκινο κραγιόν και η έντονη γραμμή eyeliner. Στο υπόλοιπο πρόσωπο διατηρήστε μια καθαρή φρεσκάδα με παλ επιλογές.

Αν είστε λάτρης των πιο nude αποχρώσεων, αυτό το makeup look απευθύνεται σε εσάς. Το έντονο sultry eye look με μια εσάνς από ελαφρύ glitter, συνδυάζεται μοναδικά με χείλη και ζυγωματικά σε nude τόνους.

Αυτό το γραμμικό liner look, όπως γνωρίζετε είναι η απόλυτη τάση της χρονιάς. Μπορείτε να το δημιουργήσετε σε πολλές και διάφορες αποχρώσεις. Για ένα πιο εορταστικό look τοποθετήστε μικρές περλίτσες ή στρας κατά μήκος του eyeliner!

Το λατρεμένο σκούρο βυσσινί κραγιόν έκανε και πάλι την εμφάνισή του! Και είναι απόλυτα λογικό καθώς ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας και στιλ. Κάντε το πιο festive twist προσθέτοντας μ’ ένα φλατ πινέλο λίγο χρυσό glitter στο πάνω χείλος.

Για εσάς που αγαπάτε τo μονοχρωματικό μακιγιάζ δοκιμάστε να συνδυάσετε ροζ αποχρώσεις σε σκιά, ρουζ και χείλη. Ένα makeup look που σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητο.

