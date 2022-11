Cowboy Boots: Οι στιλιστικοί συνδυασμοί που θα σας «σώσουν» στην καθημερινότητα

Είναι γεγονός! Οι cowboy μπότες αποτελούν το πλέον πολυφορεμένο και ένα από τα πιο αγαπημένα παπούτσια της σεζόν. Από πρωινά outfits μέχρι και βραδινά party looks, οι μπότες που φέρουν πάνω τους έναν αέρα Άγριας Δύσης, ολοκληρώνουν με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο κάθε σύνολο. Αν και με τακούνι, έχουν μια καλή θέση ανάμεσα στα πιο άνετα παπούτσια αφού βολεύουν ιδιαίτερα, λίγο-πολύ όσο τα sneakers. Γενικότερα, αποτελούν must have της εποχής, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να λείπουν από καμία σωστά ενημερωμένη, φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.

Πως λοιπόν, θα τις συνδυάσουμε;

Με party dresses

Τα Χριστούγεννα έρχονται και εκτός από glamorous vibes απαιτούν και ελευθερία κινήσεων. Οι καουμπόικες μπότες συνδυάζουν άνεση και λάμψη και σετάρονται εύκολα ακόμα και με τα πιο βραδινά ρούχα. Οπότε, μην το σκεφτείτε καθόλου, αυτό είναι το παπούτσι που θα φορέσετε στο επόμενο πάρτι!

Με maxi φούστες

Αγαπημένος συνδυασμός των πιο in κοριτσιών του Instagram. Συνοδεύουν τέλεια μακριές και midi φούστες και μετατρέπονται αυτόματα στο πιο βολικό αλλά και trendy παπούτσι όλων των εποχών. Ναι, τρέφουμε για αυτές μια ιδιαίτερη αδυναμία και δεν το κρύβουμε.

Με floral κομμάτια

Εδώ οι αντιθέσεις έρχονται για να τρελάνουν την αισθητική μας. Πώς γίνεται ένα φαινομενικά «άγριο» παπούτσι να ταιριάζει τόσο με τα θηλυκά και άκρως κοριτσίστικα λουλουδένια μοτίβα, δεν θα καταλάβουμε ποτέ! Ξέρουμε όμως ότι συμβαίνει.

Με τζιν και σακάκι

Κλασικός και ιδανικός συνδυασμός για παντού. Οι cowboy μπότες ταιριάζουν τέλεια με τα τζιν παντελόνια, ενώ ένα σακάκι σε tweed ή oversized γραμμή ολοκληρώνει άψογα το σύνολο. Μάλιστα, μπορείτε να δοκιμάσετε και τα cowboy μποτάκια, τα οποία συνδυάζονται εύκολα με καμπάνες, χαρίζοντας έναν 70s αέρα.

City vibes με σακάκι

Ότι διαθέτει κίνηση μας αρέσει λίγο παραπάνω, γι’ αυτό και οι καουμπόικες μπότες που έχουν σουέντ υφή και ινδιάνικα κρόσια μας κάνουν απευθείας το κλικ. Ταιριάζουν ιδανικά με καπέλο fedora ή κάποιο αντίστοιχης αισθητικής και με το αγαπημένο σας κλασικό σακάκι. Και τόσο εύκολα δημιουργείται ένα city look που φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Με μίνι

Είτε αυτό είναι σορτς, είτε skorts, είτε φούστα, denim ή υφασμάτινη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως οι cowboy μπότες τελικά, ταιριάζουν με όλα!

Πηγή: InStyle