Κηπουρική: Τα 7 φυτά που δεν πρέπει να κλαδεύετε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει να κλαδέψετε τον Οκτώβριο σύμφωνα με τους ειδικούς. Φωτογραφία: Pexels
Το φθινόπωρο είναι μια εξαιρετική εποχή για να προλάβετε τις εργασίες συντήρησης στον κήπο, όπως το κλάδεμα. Ωστόσο, ενώ το κόψιμο των λουλουδιών και των θάμνων σας είναι συνήθως ωφέλιμο, μπορεί να είναι και επιζήμιο αν γίνει τη λάθος στιγμή.  Για παράδειγμα, ορισμένα φυτά θα υποστούν βλάβες αν κοπούν τον Οκτώβριο.

Η γνώση των φυτών που πρέπει να κλαδέψετε αυτήν την εποχή του χρόνου είναι απαραίτητη για έναν υγιή κήπο.  Οι ειδικοί της κηπουρικής αποκαλύπτουν τα φυτά που πρέπει να αποφύγετε να κλαδέψετε τον Οκτώβριο, ώστε να μην κάνετε λάθη που θα κοστίσουν.

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει να κλαδεύετε τον Οκτώβριο:

  • Πασχαλιά
  • Αχλαδιά
  • Τριαντάφυλλα
  • Black-eyed Susans
  • Υδραγγεία (ορτανσίες)
  • Κληματίδα
  • Διακοσμητικά χόρτα

Πασχαλιά

Οι πασχαλιές είναι όμορφα λουλούδια που εντυπωσιάζουν την άνοιξη, οπότε μπορεί να είναι δελεαστικό να τα κλαδέψετε το φθινόπωρο. Ωστόσο, ο Οκτώβριος είναι μία από τις χειρότερες περιόδους για να τα κλαδέψετε.

“Οι πασχαλιές δημιουργούν τα μπουμπούκια τους την προηγούμενη σεζόν πριν ανθίσουν, οπότε το κλάδεμά τους το φθινόπωρο μπορεί να σημαίνει ότι θα κόψετε τα μπουμπούκια πριν καν ανοίξουν,” λέει ο Justin Hancock, κηπουρός στην Costa Farms.

Αντίθετα, συνιστά να τα κλαδέψετε στις αρχές του καλοκαιριού, αμέσως μετά την ανθοφορία τους.

Αχλαδιά

Είναι καλύτερο να περιμένετε να κλαδέψετε ορισμένα οπωροφόρα δέντρα, όπως οι αχλαδιές, μέχρι τα τέλη του χειμώνα ή την αρχή της άνοιξης.

“Το κλάδεμα το φθινόπωρο μπορεί κατά λάθος να διεγείρει νέα βλάστηση που μπορεί να καταστραφεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα,” λέει η Hancock.

Αυτή η ζημιά μπορεί τελικά να κάνει το δέντρο σας πιο ευάλωτο σε παράσιτα και ασθένειες.

Τριαντάφυλλα

Το κλάδεμα των τριανταφυλλιών το φθινόπωρο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει νέα ανάπτυξη που θα είναι ευάλωτη κατά τη διάρκεια του χειμώνα και πιθανότατα θα καταστραφεί από τον παγετό.

“Γενικά, είναι καλύτερο να τα κλαδέψετε όταν είναι σε αδράνεια , στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης, για να αποφύγετε τη ζημιά τον χειμώνα,” προσθέτει η Hancock. “Ιδιαίτερα αν ζείτε σε μια ιδιαίτερα ψυχρή περιοχή.”

Black-eyed Susans

Τα Black-eyed Susans (Ρουντμπέκια η δασεία) είναι αγαπημένα για τα πουλιά, αλλά το κλάδεμά τους τον Οκτώβριο μπορεί να καταστρέψει τις πιθανότητές σας να έχετε έναν ανθηρό κήπο γεμάτο άγρια ζωή.

Οι σπόροι τους δεν αποτελούν μόνο ένα αγαπημένο σνακ για τα πουλιά, αλλά επίσης “βοηθούν τα φυτά να ανθίσουν μόνα τους την άνοιξη,” λέει η Karen Musgrave, συνεργάτης στη Hicks Nurseries. Αντίθετα, συνιστά να τα κλαδέψετε στα μέσα Μαρτίου.

Υδραγγεία (ορτανσίες)

Πρέπει να αποφεύγετε το κλάδεμα των περισσότερων ποικιλιών ορτανσίας τον Οκτώβριο.

“Οι ορτανσίες μπορεί να είναι δύσκολες εκτός αν γνωρίζετε ποια ποικιλία έχετε,” λέει η Musgrave. “Πολλές σχηματίζουν τα μπουμπούκια τους στα τέλη του καλοκαιριού, οπότε αν τις κλαδέψετε το φθινόπωρο κινδυνεύετε να καταστρέψετε τα άνθη του επόμενου χρόνου.”

Αντίθετα, συνιστά το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης.

Κληματίδα

Όπως συμβαίνει με τις πασχαλιές και άλλα φυτά που ανθίζουν την άνοιξη, ορισμένα είδη κληματίδας, αναπτύσσουν τα ανθοφόρα μπουμπούκια τους μια εποχή νωρίτερα.

“Το κλάδεμα των κληματίδων, σημαίνει θυσία της ανοιξιάτικης ανθοφορίας,” λέει η Hancock. “Αντί για το φθινόπωρο, είναι καλύτερο να τις κλαδέψετε αμέσως μόλις τελειώσει η περίοδος ανθοφορίας τους.”

Διακοσμητικά χόρτα

Τα διακοσμητικά χόρτα δεν πρέπει να κόβονται κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού – τόσο τον Οκτώβριο όσο και όλο τον χειμώνα.

“Προσφέρουν κίνηση και υφή στον κήπο σας και παρέχουν τροφή και καταφύγιο για την άγρια ζωή όλο το χρόνο,” λέει η Musgrave. “Επίσης, φαίνονται υπέροχα μέσα στο χιόνι!”

Συνιστά να τα κλαδέψετε στις αρχές της άνοιξης, πριν αρχίσει η νέα βλάστηση.

 

 

 

 

